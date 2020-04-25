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В Петербурге за нарушение самоизоляции задержали Максима Леонидова

Максим Леонидов

Полиция в Санкт-Петербурге задержала в Шуваловском парке музыканта и певца Максима Леонидова за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщил депутат Заксобрания города Борис Вишневский со ссылкой на самого Леонидова.

По словам Вишневского, что парк не входит в число закрытых для посещения, а предложение не отходить далее 100 метров в постановлении правительства города является рекомендательным.

Издание "Фонтанка" со ссылкой на музыканта сообщает, что Леонидова задержали вместе с женой во время прогулки с собакой. Кроме того, были задержаны и другие прохожие.

Парламент Петербурга одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции. 20 апреля Смольный и МВД подписали соглашение о привлечении к ответственности нарушителей режима повышенной готовности.

Ограничения предусматривают для физических лиц штраф в четыре тысячи рублей, а за повторное нарушение — пять тысяч.

Согласно официальной статистике, в Петербурге выявлено около трёх тысяч случаев COVID-19. За последние сутки число заболевших составило 215, умерли трое пациентов.

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