Космическому телескопу "Хаббл" исполнилось 30 лет. Он считается одним из самых значимых проектов в истории изучения космоса.

В связи с юбилеем NASA показало новый снимок, который сделал аппарат. Телескоп запечатлел туманность в Большом Магеллановом Облаке. Эта карликовая галактика является спутником Млечного Пути.

"Хаббл" вывели на орбиту в 1990 году. За время его работы с помощью телескопа проведено почти полтора миллиона наблюдений, а полученные данные использовались в тысячах научных публикаций. Благодаря этому телескопу учёные более точно смогли определить возраст Вселенной – 13,8 миллиарда лет.

На помощь "Хабблу" еще в 2007 году должны были отправить аппарат "Джеймс Уэбб", но эти сроки неоднократно сдвигались. В итоге аппарат отправится на орбиту не раньше лета 2021 года.