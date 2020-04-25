Путин и Трамп: "Дух Эльбы" - пример сотрудничества США и России

"25 апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня исторической встречи советских и американских солдат, которые пожали друг другу руки на повреждённом мосту через реку Эльба. Это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима". Этими словами начинается Совместное заявление президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе.

Полный текст заявления опубликован одновременно на сайте президента России и на сайте Белого дома.

Встреча на Эльбе названа обоими президентами "кульминацией колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации Объединённых Наций от 1942 года".

"Дух Эльбы" является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели. Давая сегодня отпор наиболее серьёзным вызовам XXI века, мы отдаём дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт", говорится в заявлении, полный текст которого опубликован в субботу, 25 апреля, на сайте президента России.