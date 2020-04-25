В США китайские компании связи могут лишиться лицензий

Деятельность трёх компаний, контролируемых китайскими властями, может быть запрещена в США. С таким предупреждением выступила Федеральная комиссия США по коммуникациям. Речь идёт о компаниях China Telecom Americas, China Unicom Americas, Pacific Networks Corp и их совместном предприятии ComNet.

Глава Федеральной комиссии по коммуникациям Аджит Пай выразил опасения относительно безопасности коммуникационных сетей США.

Как сообщает "Голос Америки", министерство юстиции США недавно призвало Федеральную комиссию по коммуникациям лишить China Telecom возможности оперировать на территории США. В прошлом году власти США отказалась выдать лицензию на деятельность в США ещё одной государственной компании Китая – China Mobile.