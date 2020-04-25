В Саудовской Аравии отменено наказание плетьми

В Саудовской Аравии постановлением Верховного суда отменено наказание плетьми. Агентство AFP сообщает, что Верховный суд отменил порку, решив соблюдать международные стандарты прав человека, которые исключают применение телесных наказаний. Теперь виновные в совершении преступлений, за которые наказывали плетью, будут приговариваться к тюремному заключению или штрафу. Саудовская пресса отмечает, что это нововведение может быть связано с реформами, проводимыми крон-принцем Мохаммедом бин Салманом.

В Саудовской Аравии продолжает применяться смертная казнь. По данным международной правозащитной организации Amnesty International, в 2019 году в Саудовской Аравии были казнены 184 человека.

24 апреля агентство Reuters сообщило, что в больнице саудовской столицы Эр-Рияда умер заключённый известный правозащитник и гражданский активист Абдулла аль-Хамид.

По данным источников агентства, 69-летнего оппозиционера доставили в больницу из тюрьмы, где он находился с 2013 года. Аль-Хамид был одним из основателей «Саудовской ассоциации гражданских и политических прав» (ALQST), которая вела мониторинг нарушений прав человека в королевстве.