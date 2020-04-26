Умер итальянский журналист и политик Джульетто Кьеза

Итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза умер на 80 году жизни, сообщил в твиттере его друг, итальянский карикатурист Вауро Сенеси и подтвердила ТАСС его вдова. Кьеза почти 30 лет проработал корреспондентом итальянских изданий в Москве и был членом Европарламента.

Кьеза был левым активистом, возглавлял молодёжное отделение Итальянской коммунистической партии, занимал руководящие посты в компартии в Генуе. В 1979 году начал заниматься журналистикой, был редактором официальной газеты компартии L’Unità, с 1980 года был её корреспондентом в Москве, откуда рассказывал итальянскому читателю о переменах в советском обществе и перестройке Михаила Горбачёва, с которым он подружился.

В 1989 — 1990 он был исследователем России в институте Кеннана в Вашингтоне, в 1991 году вернулся в Москву корреспондентом одной из старейших итальянских газет La Stampa. Писал книги о России, был колумнистом многих российских изданий, в своих текстах и публичных выступлениях поддерживал российскую власть и внешнюю политику Кремля.

В 2004 году Кьеза был избран в Европарламент от центристской партии "Италия ценностей", вышел из её фракции и присоединился к фракции Партии европейских социалистов. В 2009 году был выдвинут кандидатом в Европарламент от Латвии от пророссийской партии, но не смог избраться.

Кьеза неоднократно был гостем эфиров Радио Свобода.