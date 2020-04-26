Российские врачи ведут учёт умерших от COVID-19 коллег: их уже больше 60

Российские медики ведут собственный учёт смертей коллег от коронавируса, на 26 апреля в списке была уже 61 фамилия, сообщил "МБХ медиа" врач-нейрохирург и автор подкаста "Ординаторская" Алексей Кащеев.

По его словам, врачи ведут список потому, что "не доверяют статистике", которую озвучивает им министерство здравоохранения. При этом он не уточнил, какие именно цифры есть у ведомства и где они публикуются.

Уже после заявления Кащеева стало известно, что от коронавируса скончался заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы Санкт-Петербурга Алексей Филиппов. Днём ранее умер анестезиолог с 20-летним стажем Сергей Белошицкий, который перешёл на работу в Александровскую больницу в феврале этого года. В сообщении о его смерти говорится, что "Белошицкий лечил пациентов от коварной болезни и заразился ею при исполнении врачебного долга".

В одной только Боткинской инфекционной больнице Санкт-Петербурга сейчас находятся больше 120 медицинских работников с подтверждённым COVID-19. В воскресенье стало известно, что коронавирусом заразились 50 врачей Мариинской больницы.

Вместе с тем в воскресенье фельдшеры центральной районной больницы города Кинешма записали видеообращение к жителям России с просьбой делать пожертвования на средства индивидуальной защиты, которых не хватает в их медицинском учреждении. Врачи отметили, что для обеспечения респираторами и герметичными костюмами на неделю требуется около 125 тысяч рублей. "Мы нуждаемся в помощи обычных граждан, для того чтобы защитить своих близких, себя, вас, когда мы приезжаем к вам на вызов", – объяснили медики.