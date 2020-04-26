В США умер Леонид Лубяницкий, снимавший Высоцкого и Бродского

В США на 83 году жизни умер Леонид Лубяницкий, русско-американский фотограф, запечатлевший Владимира Высоцкого, Иосифа Бродского, Михаила Барышникова, многих других знаменитостей советской, российской и зарубежной культуры. Как сообщило издание RUNYweb, Лубяницкий долго болел раком.

О смерти Лонида Лубяницкого написал в Фейсбуке фотограф Виктор Горячев.

Лубяницкий родился 19 апреля 1938 года в Ленинграде. Фотографировать начал в шесть лет под руководством своего отца. В 1960 году начал карьеру кинооператора на Ленинградском телевидении, снимая документальные фильмы по искусству и телепрограммы для детей. Позднее, как он сам рассказывал в одном из интервью, встретившись в Киеве с Сергеем Параджановым, услышал от режиссёра рекомендацию не уходить из фотографии в кино.

В 1972 году иммигрировал в США, где первой его работой была позиция ассистента у Ричарда Аведона, чьи снимки стали частью мировой культуры и вошли постоянную экспозицию музея Метрополитен, Лубяницкий всегда считал себя его последователем, приводит ТАСС факты биографии Леонида Лубяницкого.



Работы фотографа публиковались в американских и европейских изданиях: New York Times Magazine, Time, Fortune, People, Horizon, Look.

Лубяницкий до конца жизни практиковал традиционные методы фотосъемки и фотопечати - фотоплёнку и фотобумагу.