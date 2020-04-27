Гламур с синяками. "А что ты сделала, чтобы он тебя не бил?"

Идея о том, что жен нельзя бить, в странах бывшего СССР приживается с трудом. 23 апреля популярная телеведуща и певица, лауреат премии ТЭФИ, женщина 2019 года по версии журнала Glamour Регина Тодоренко вместе со своим мужем Владом Топаловым дала интервью для ютюб-канала российского журнала Peopletalk. В этом интервью она внезапно заявила:

«Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась об этом? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?»

Но и это было ещё не всё. Через день в видеоинтервью для журнала Glamour Тодоренко наговорила ещё много интересных вещей. Например таких:

Девушкам и женщинам её слова очень не понравились.

Ханна Тимашенко

2020 привет

Девочки, ну вот как так?

Почему такие чудовищные вещи у кого-то в голове ?

Почему в обществе насилие - норма ?

Как поменять этот страшный вектор?

Залина Маршенкулова

Популярные инста-дивы Тодоренко и Самбурская адово мизогинят и несут чудовищную пургу. Чудовищную.

Жертву насилия они спрашивают - «а что ты сделала, чтобы он тебя не бил?» (!!?).

Вы ку-ку что ли совсем там?

Поэтому я напоминаю - что необходимо именно что просвещать как можно больше людей в этой стране, пока везде царит такая чудовищная мракобесная повестка. Нужно менять систему и бороться с говном в головах, а не просто разово помогать жертвам этой системы.

Нужно бороться с причиной, а не со следствием.



Любовь Соболь

Если ты никогда не сталкивалась с домашним насилием - это не значит, что его нет. Если у тебя большая аудитория - ты должен думать, что ты говоришь и тщательно подбирать слова. Женщины публично рассказывают о пережитом от безысходности, когда других инструментов у них уже нет.



Полина Сандомирская

кстати регина тодоренко сегодня обратилась к жертвам домашнего насилия: «а ты не задумывалась, почему он тебя бьет? а что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» ставь лайк если тоже считаешь что базовые права человека это херня и надо лучше стараться чтобы тебя не <били>

Алисонька

Регина Тодоренко - она как Будда. Жила всю жизнь в золотом дворце, а когда выходила на улицу, царь прятал всех старых и нищих подальше, чтобы ее не расстраивать. Сейчас она узнает, что женщин <бьют> не только потому что они сами просят, и отречётся от мизогинной <тупости>

Звезда действительно очень быстро извинилась за свои слова.

Но это ей не помогло

В США и Европе в последние годы подобные высказывания звёзд приводят к тому, что с ними разрывают рекламные контракты. Появились призывы и к российским брендам поступить с Тодоренко так же.

Катя Федорова

Я старалась промолчать, но меня трясёт. Сегодня инфлюенсер всея Руси и ЖЕНЩИНА ГОДА по версии журнала Glamour Регина Тодоренко выступила со следующим заявлением:

'Боже, мой муж меня бьет''. Что с мозгами происходит в этот момент? А ты не задумывалась, почему он тебя бьет? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?»

После этого Гламур вышел с ней в прямой эфир, где она вещала что-то вроде - «как это женщина не виновата? Ты должна быть готова к институту семью, гейши в Японии, например готовятся же все жизни прислуживать одному мужчине.» Дальше я слушать не смогла.

И как бы ладно она идиотка. Это не лечится. Но какой пример подают издания, которые ее снимают и премии ей дают и бренды, которые с ней сотрудничают? Вам не жалко всех этих девочек, которые потом будут на не ориентироваться и думать, что бьет значит любит, а я сама виновата?

В Штатах ее карьере в один день пришёл бы конец, а у нас ей выдают престижные награды и рекламные контракты.

Как? Как? Как? Вот правда нет слов, одни эмоции.

Кстати на месте Glamour я бы сейчас быстренько написала публичное заявление, что премию забираем назад. Были не правы.

L'Oréal Paris Calzedonia вам такие амбассадоры правда норм?

Екатерина Чащина

Допустим, я не всегда понимаю наш феминизм, однако тут встряхнуло даже меня. Долго же мы будем плестись с законом о домашнем насилии, если в разгар пандемии, когда проблема стоит особенно остро, инфлюэнсер и Женщина года по версии топового СМИ Glamour говорит такое.

Интересно, как завтра отреагируют бренды, у которых контракт с Тодоренко.

Лера Бакаева

Я обычно молча прохожу мимо всех инфоповодов, но тут меня просто разорвало.

Вот на примере этого интервью можно объяснять людям, зачем нужен феминизм в России и что это вообще такое.

Надеюсь, дорожащие своей репутацией бренды расторгнут с ней миллионные контракты, а не поведутся на жалкие оправдания, с которыми Регина вышла вчера в прямой эфир после того, как поняла, что сильно обосралась.

Про расторжение брендами контрактов пока ничего не слышно, но журналGlamour отобрал у Регины титул "женщина года", хотя поначалу отказывался это делать.

Некоторые решили защитить Тодоренко - в основном это были мужчины.

Андрей Малосолов

Забавно наблюдать, как безобидные слова Регины Тодоренко (просто послушайте их в оригинале, это не трудно) об истоках некоторых неудачных опытов семейной жизни, да и то, не ее, вызвали ТАКОЙ немыслимый поток ненависти фемино-либеральной общественности и неустроенных теток! Люди, которые на словах выступают против семейного насилия, готовы проклясть, убить, зарезать, распнуть, лишить работы и семьи абсолютно милую девушку, жену, мать ребенка. Это все, что вы хотите знать о мире, в который нас пытаются столкнуть поборники ювенальной юстиции и контроля за семьями. Регина, сочувствую, что Вы окунулись в дьявольский мир того самого буллинга, против которого так топит гламурная совесть.

Андрей Насинковский

Все правильно она сказала.

Никто в здравом уме не поддерживает домашнее насилие.

Но!

Оно есть (к счастью не у всех пар).

И многие женщины годами живут с этим.

«Терпят».

А через 7-10 лет начинают жалеться как им плохо, тяжело и как над ними творят насилие в семье.

Им нравится быть жертвой.

А зачем? Ты же не дерево?!

Не нравится, не удобно, не комфортно - расходитесь, разводитесь и не мучайтесь.

Егор Холмогоров

Митушники и СБН-щики это репрессивная секта, что и не требовалось доказывать. Журнал Glamour лишил Регину Тодоренко титула «Женщина года». В одном из онлайн-интервью она резко осудила тех, кто публично рассказывает о разводах и домашнем насилии. Но заступались не только мужчины Инна Головко Бьет - значит любит ?! Нужно быть настолько психически больным человеком, чтобы взять камеру и сказать: «Боже, мой муж меня бьёт». Что с мозгами происходит в этот момент? Наверное, наступает какой-то критический момент, чтобы такое сказать. Мой муж меня бьёт, а почему? Не задумывалась об этом? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты делала для того, чтобы он тебя ударил? Так она же все верно сказала почему на неё набросились ??? Ау! Что и как это должна вывести и как спровоцировать женщина чтобы её мужчина ударил !!! Да и я знаю такое провокатор в лице женщины ! Таких много ! Ни один мужчина ни разу не поднял на меня руку ! Я видимо счастливая женщина и горжусь что вовремя умею сгладить ссору между мужчиной ! Чего и следует многим женщинам делать ...... вовремя прикрывать свой ротик ! Катерина Орлова От карантина мир сошёл с ума, особенно социальные сети.

Съесть ближнего - стало развлечением людей, которым нет никакого занятия, кроме как плевать в потолок. Молодая мама, прекрасная и позитивная девушка Регина Тодоренко в интервью на тему домашнего насилия сказала дословно: "Надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: «Боже, мой муж меня бьет!». Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?". Как вижу смысл этой фразы я: многие женщины терпят домашнее насилие, «глотая» неуважение человека-абьюзера, будь то физическое или психологическое насилие. Давая «ещё один, самый последний шанс». Думая, что это просто один раз. И именно поэтому, ИМЕННО ПОЭТОМУ проблема домашнего насилия не решается. Мужчина, поднявший руку на женщину, не может быть мужчиной. С таким человеком нельзя жить, от него нельзя рожать детей, ему нельзя доверять и с ним нельзя засыпать под боком. Ошибиться может каждый, и если в жизни такой человек оказался рядом, то единственный правильный вариант - держаться от такого человека подальше. Самое первое и необходимое. И только потом - развод, защита своих имущественных прав и тд. Давайте не рассматривать крики о том, что «некуда уйти». Так не бывает. Некуда уйти только из деревянного ящика, который закопали на кладбище. В остальных случаях есть варианты, как расстаться с человеком, который подвергает женщину домашнему насилию. Надо действовать.

И смысл слов, пусть недалеких и не полных, был именно в этом. Посыл к тому, что обсуждать можно сколько угодно, но вопрос решится только активными действиями.

Обсуждения на ярких примерах уголовной практики с отрубанием рук и убийства женщин имеют место, но давайте начистоту: все жертвы впервые с этим столкнулись? Нет. Они годами жили с такими мужчинами рядом. Практика знает единичные случаи, когда впервые поднял руку и тут же убил. Что делает одичавшая в карантине общественность: откидывает корректную цитату, сводя ее до «что ты сделала, чтобы он тебя не бил?», раздувают даже не муху, а мелкую блоху до размера ниагарского слона, дама лишается контрактов, под вопросом (а может уже и решено) лишение титула «женщина года» премии Glamour.

Безусловно, наглядный пример тому, как одна ошибка может стоить медийной карьеры, которая выстраивалась годами.

Но верно ли это?

Кто открыто призывает к таким карам? Женщины - объекты домашнего насилия? Не лучше ли бросить кипучую энергию на себя и свою защиту? На исправление своих жизненных ошибок, устройство своего мира без негатива, насилия и диктатуры. Вывод: домашнему насилию, безусловно, не место в чьей-либо жизни. Дом - место, где тебя понимают, любят и ценят. По крайней мере, в моей семье всегда было и есть именно так. Если для кого-то семья - источник боли и насилия, то с этим что-то надо делать и не снимать с себя и в первую очередь себя ответственность за это.

Если вас систематически бьют, виноват не только тот человек, который бьет, виноваты вы - вы позволяете так с собой обращаться.

Кстати это применимо не только к домашнему насилию.

У меня всё.

Как будто специально в эти же дни в избиении жен решил признаться актер Марат Башаров (хотя это о нём было известно и раньше)

Анна Родина

"Лиза меня отмыла, приютила, простила, а я ей нос поломал. Урод!" - самокритичный Башаров на НТВ с этой и другими телегами о том, как он бил своих жен.

Хотя сам он говорит, что, конечно же, "не бил, а раз врезал", потому что то самого занесло, то "у нее были проблемы с алкоголем".

Ааааа.

Я только что увидела и у меня вопрос: какого хрена? Нет, серьезно. Мы лишаем звания Регину Тодоренко за стрёмные высказывания о домашнем насилии, а Марату Башарову, который открытым текстом говорит: ну да, бил, даём слово и потом мягонько журим - ну, раскаялся же. Потому что "ну не ломать же пацану жизнь из-за одного инцидента?"

Это что за <идиотизм> такой? И Лера Кудрявцева, которая мягко осуждает - ой, мол, я б тебя убила. Нет, Лера, если бы вы были в своем уме, вы бы сказали: так, ребята, я в этом говне участвовать не буду. Я не согласна выпускать материал со своим участием о том, как били женщин, под заголовком "Марат Башаров впервые признался, почему не смог жить с Екатериной Архаровой: сенсационное заявление", потому что сенсационное заявление здесь - это то, что человек публично признается в преступлении в 2020 году, а вы закрываете на это глаза и делаете вид, что гораздо важнее, что именно женщина сделала не так. Что ее отлупили. Когда меня спрашивают, патриот ли я - я отвечаю: нет. Нет, я не патриот. Пока закон о домашнем насилии не будет принят, я не патриот - потому что надо быть конченым долбоёбом, чтобы любить страну, которая считает, что бить - нормально, и ничего тебе за это не будет, особенно если ты мужик в дорогом костюме.

Екатерина Кузьмина

Регина Тодоренко, конечно, выступила от души, но вот интересно, где были все эти люди, которые требуют лишить ее контрактов, когда Марат Башаров махал кулаками? Что-то я не помню, чтобы его лишили ролей или званий. Про Леонида «Зайчутку» Слуцкого даже вспоминать не хочу - вы же в курсе, что он теперь у нас президент факультета мировой политики МГУ?

Не обошлось и без те, кто поспешил во всеуслышание заявить, как им это всё безразлично

Культовый журнал

Регина Тодоренко наговорила глупостей в интервью каналу PeopleTalk, а потом в прямом эфире в Инстаграме. Для олдстеров поясню, это такой инста-стрим, где звезда отвечает на вопросы. Её обвинили в оправдании домашнего насилия и мизогинии, а журнал "Гламур", редакция которого тоже дохнет от скуки, лишил Регину звания Женщина Года. Прошлого года. Просроченная Регина.

Чтобы не было разночтений: я категорически против домашнего и вообще насилия. Это действительно большая проблема. Но мне абсолютно безразлично, что об этом думает Регина Тодоренко (и тем более Муж Регины, он там наговорил даже больше). Мне вообще безразлично, думает ли она в принципе. У нас, как говорится, другие любимые авторы. Эдак я еще буду принимать во внимание, что думает о технологии 5G Виктория Боня (погуглите). Хотяяяяя...

Есть и те, кто не оправдывая Тодоренко, обвиняют её критиков в лицемерии.

Лена Грачёва

уже сутки в соцсетях бушует скандал, который слегонца заглушил даже коронавирус. вольный пересказ пьесы гоголя «я тебя породил, я тебя и убью» в исполнении регины тодоренко и внезапно озаботившихся порядочностью глянцевых тёток, возглавивших это «освободительное» сопротивление. всё это безусловно сатира высшей пробы, потому что бороться с идиотией бывшей госпожи «орёл и орешек» вышел батальон со стороны самой мизогиничной, пассивно-агрессивной и насильственно устроенной индустрии: индустрии глянца. той самой индустрии, где одной рукой продают, а во второй пытаются удержать таблички с повесткой. таблички периодически выпадают из рук с дорогим маникюрчиком прямо под ноги очередному стилисту, снимающему очередного рекламодателя на очередной «регине тодоренко». так что совершенно неясно, чему тут радоваться, когда звания лишена «героиня», которая просто изначально не должна была ею быть. и ведь всё это звенья грёбаной цепи, <блин>. сначала вы даёте площадки всем этим блогеркам, «бывшим телеведущим», «певичкам-блогеркам» и прочим выходцам из «дома-2». сначала печатаете их слова, наделяя их таким образом «экспертностью», «приводите» рекламодателей к этим дурам, а потом ВДРУГ возмущаетесь тому, что они несут на 3, 5, 8 миллионов своего электората. <...> STOP MAKING STUPID PEOPLE FAMOUS а главное, что оседлать повестку вдруг решили люди, устроившие свои уютные редакции как террариумы, свои «офисы с печеньками» как площадки публичных порок и свои «съёмочные площадки» как бесконечные кружки по унижению. вижу вот, как в инстаграме рукоплещет лишению званию тодоренко одна там бывшая представительница конде наста, безжалостно унижавшая подчинённых и устраивавшая незаконные увольнения (и это не просто не уникальный экземпляр (хотя я говорю про конкретного человека), а буквально «каждая вторая» из глянца). вижу, как каждый раз с трагизмом в глазах о насилии высказываются эти люди из медиа, ведущие себя как с говном с каждым, кто ниже по званию, устраивающие невыносимые условия коллегам, выстраивающие убивающую, удушающую иерархичность для новичков, начинающих, пиарщиков (этих просто возят мордой об стол, пусть умоляют больше и больше!). вы устроили вокруг себя всю эту не менее страшную унизительную атмосферу НАСИЛИЯ. ок, не с синяками, но после которой выползаешь сломанным, не верящим в себя, израненным, но вынужденным улыбаться бывшим «коллегам», ведь как же: вдруг ещё предстоит вместе поработать, <блин>. то, что вы вдруг стали о насилии писать, не значит, что вы перестали его производить внутри себя. так что не знаю, кого там сейчас «победили», как многие пишут. пластиковый мирок победил пластиковый мирок. смешно. тодоренко уже подписалась на маргариту грачёву в инстаграме, кстати. сколько там недель до программы тодоренко на её ютубчике с жертвами насилия, про который все те же издания напишут новости? две? три? и будет она сидеть и «раскаиваться», «меня не так поняли». и сколько там лет до следующего её звания? год? два? а лицемерие это продолжится по кругу, потому что начинать глянцу давно пора с себя. потому что умолчание, которое существует в рамках этой индустрии (и индустрий, что он обслуживает), оно не меньше покрывает это всё внутреннее насилие и абьюзерскую иерархичность, нездоровые рабочие отношения и прочее «юзерство» людей (женщин, кстати, преимущественно). а потому и индустрия продолжит работать с такими героями, они плоть от плоти ея. кстати, писать об этом не менее страшно.

Татьяна Никонова

Самое грустное в истории Регины Тодоренко (заявила публично, что пострадавшие от домашнего насилия сами виноваты, в результате лишилась премии журнала Glamour "Женщина года", извинилась и сообщила, что не поддерживает никакое насилие), что крайней опять оказывается женщина. Не журнал, например, перед которым Тодоренко никогда и не изображала женщину с современными ценностями, но все равно давший премию. Не сами насильники, о которых шла речь, и которых сколько угодно: Марат Башаров, например, который сам недавно подтвердил, что бил своих жен, да тысячи их. И ничего, их премий не лишают и извинений не ждут. Даже муж Тодоренко Влад Топалов, который на видео рядом сидел и ничего против не сказал, остается за кадром.

Меня все это сильно расстраивает.

Дарья Чабан

Я не поддерживаю высказывания ни Тодоренко, ни Самбурской. Но давайте будем честными - <ругать> женщин гораздо легче, чем <ругать> мужчин. Ещё буквально месяц назад по всей руси стоял плач по Вайнштейну, которого злые актриски и фемки посадили в тюрьму. Буквально пару недель назад Агата Муцениеце в слезах рассказала, что Павел Прилучный поднимал на неё руку. К Павлу Прилучному были применены какие-то санкции? Нет, наоборот, сказали, что Агата хочет хайпануть на теме домашнего насилия. Что сделали Тодоренко и Самбурская? Сказали вслух то, чем дышит индустрия сми и кино, как многие годы до этого, так и сейчас, - обесцениванием жертв насилия, сексуального, физического и психологического. При этом медиа и общество спокойно пропускает аналогичные высказывания мужчин, более того - поступки гораздо более серьезные, чем просто высказывания, но как только провинились женщины - они тут же встают в боевую стойку, поднимают флаг и идут на врага. Критиковать и пинать угнетенных за солидаризацию с агрессорами, но при этом не критиковать и не пинать самих агрессоров - это имитация борьбы за права. Если вы применяете санкции в отношении женщин за мизогинные и виктимблеймингские высказывания - будьте любезны применять их и в отношении мужчин.

Есть и те, кто считает, что всё-таки не всё так плохо - отношение к домашнему насилию в России меняется, и сам скандал тому лучшим свидетельствам.

Алюника Добровольски

всего несколько лет назад высказывания Регины в стиле «самадуравиновата» и «им просто нравится быть жертвами», а «женщинадолжнабытьмудрой» ВПОЛНЕ ОСТАЛИСЬ БЫ незамеченными ни медиа, ни общественностью..

Всего несколько лет назад мы были другими

Но мир всё-таки изменился.

И в сегодняшнем мире от этих слов пошли такие круги по воде, что стали высокими волнами, больно ударили по самой Регине и создали приличный резонанс в соцмедиа..

И эта, казалось бы, совсем неактуальная новость - она не про Регину, а про то, что наше общество уже по-другому готово реагировать на бытовое насилие и с новым уровнем внимания относиться к жертвам этого самого распространённого и для многих привычного насилия.