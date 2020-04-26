COVID-19: В нескольких странах ЕС за сутки снизились показатели

В четырех европейских странах с наиболее высокими показателями смертей от коронавируса SARS-CoV-2 зафиксировано значительное снижение числа летальных исходов.

Во Франции за последние сутки от COVID-19 скончались 242 человека, из них 152 в больницах и 90 в домах престарелых, сообщило в воскресенье, 26 апреля, министерство здравоохранения. Днём ранее этот показатель составлял 369 человек.

В Италии за сутки зарегистрировано 260 летальных исходов из-за коронавируса. Это самая низкая смертность в стране с 14 марта. Всего в стране от эпидемии скончались 26644 человек. Число новых пациентов, попавших за прошедшие сутки в больницы, составляет 2324 человека, это самая низкая цифра с 20 марта, когда эпидемия в Италии была на пике, сообщает RFI.

Департамент здравоохранения Великобритании зарегистрировал самый низкий показатель летальных исходов от COVID-19 с 31 марта. За минувшие сутки в британских больницах умерли 413 человек. Общее число жертв эпидемии 20 732. Однако, как отмечает "Немецкая волна", реальный показатель смертельных случаев от коронавируса в Соединенном Королевстве может быть выше - нынешняя официальная статистика не учитывает количество умерших в своих домах и квартирах, а также в домах престарелых.

В Испании за последние сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 288 человек - это меньше, чем за любой день 20 марта. Накануне, в субботу 25 апреля, число летальных исходов составило в Испании 378. Общее число жертв эпидемии 23 190.

Общее число зарегистрированных носителей коронавируса в мире 2 986 000 (+78 000, на 19% меньше, чем сутками ранее).

Умерли: 206 500 (+4000, на 40% меньше, чем сутками ранее)

Поправились: 875 000 (+43 000, на 20% меньше, чем сутками ранее)

Активных случаев – 1 904 000. Из них 1 847 000 – люди в состоянии средней тяжести, 57 581 (3%) – в тяжелом или критическом состоянии. Число таких пациентов снижается третий день подряд.

В США за минувшие сутки выявлено 22 647 новых случаев инфицирования, что меньше, чем в предыдущие сутки. В России число выявленных инфицированных за последние сутки составило 6361 - это больше, чем в предыдущие сутки.