Родственники политзаключенных запустили флешмоб в их поддержку

Организация "Матери против политических репрессий" призвала объединяться всех, кому известны случаи преследований по политическим мотивам, с требованием прекратить репрессии со стороны государства и освободить политзаключенных. Об этом сообщает "Дождь".

"Вирус уйдёт, а политические преследования останутся", говорится в видеобращении, которое записали матери и родственники осуждённых и обвиняемых по "московскому делу", делу "Сети", "Нового величия", "Хизб ут-Тахрир", "ростовского дела", и всех, "кто сидит за нашу свободу".

Неоднократные обращения к президенту России, в Госдуму, в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру остались без ответа, говорится в видеоролике.

"Матери против политических репрессий" также запустили флешмоб в поддержку всех, кто был неправомерно осужден в российских судах и подвергся преследованиям за свои убеждения и вероисповедания. Они попросили записывать и распространять видеообращения в поддержку людей, сидящих в тюрьме за преступления, "которых не было".