Вертолётные страсти. Владимир Голышев – о помощи деньгами

"В стране достаточно денег, чтобы обеспечить единовременную финансовую помощь гражданам в размере не менее 25 тысяч рублей", – утверждает Геннадий Зюганов. "У казны есть средства выплатить россиянам по 50 тысяч рублей", – удваивает ставки Сергей Жаворонков из Института экономической политики имени Гайдара. Полный список апологетов прямых безвозмездных выплат физическим лицам ("вертолётные деньги") в условиях пандемии COVID-19 займёт не одну страницу. Причём половину его составят ортодоксальные либералы, а другую половину – пламенные коммунисты. И никакого когнитивного диссонанса! Коммунистов ничуть не смущает тот факт, что термин "вертолётные деньги" придумал зловещий "папа чикагских мальчиков" Милтон Фридман. Либералы не обращают внимания на патерналистский душок этой нестандартной меры. И для тех, и для других образец для подражания, похоже, США.

Действительно, американцы с доходами менее $ 6250 в месяц уже начали получать свои $1200 (плюс $ 500 на ребенка). В пересчёте на рубли – сумма солидная. В пересчёте на американские реалии не очень. Подавляющее большинство небогатых американцев жильё арендуют. "Вертолётные деньги" – это арендная плата за месяц-полтора. Или очередной платёж по кредитам, без которых не обходится практически ни одна американская семья.

Конечно, дарёному коню в зубы не смотрят, а "на войне и поросёночек – божий дар". Но сама идея "вертолётных денег" подразумевает несколько иной сценарий: они должны поступить на потребительский рынок и вдохнуть жизнь в экономику. На деле они, скорее, вдохнут жизнь в рейтинг Дональда Трампа. По сравнению с 4 триллионами долларов, которые Федеральная резервная система бросает на выкуп с фондового рынка ценных бумаг, "вертолётные деньги" – капля в море. А на очереди ещё и масштабная помощь "великой американской нефтегазовой промышленности", о которой Трамп сообщил в своём Twitter. При этом, судя по заявкам на пособия последних двух месяцев, безработица в США уже выросла в 6 раз – до 20,6% и вплотную приблизилась к показателям времён Великой депрессии (25%). В то же время в России даже такой неисправимый скептик, как Алексей Кудрин, прогнозирует не более 10%. А текущий показатель безработицы, согласно данным Росстата, вообще выглядит несерьёзно.

Кризис может затянуться на годы. В этих условиях сорить деньгами слишком рискованно

Собственно, в этом и состоит фундаментальная разница между антикризисными мерами США и России. У нас ставка сделана на стимулирование работодателей к сохранению рабочих мест, в США же главное – сохранить на плаву "голубые фишки" и "великую нефтегазовую промышленность". Доллару как основной мировой резервной валюте в краткосрочной перспективе инфляция не грозит. Это даёт Федеральной резервной системе карт-бланш на любые вливания. В конце концов, лишняя пара триллионов погоды не делает! В свою очередь, Россия тратит свои ограниченные резервы и не включает печатный станок, чтобы не разгонять инфляцию. Кризис может затянуться на годы. В этих условиях сорить деньгами слишком рискованно. Потому предпочтение отдаётся льготам, отсрочкам платежей, беспроцентным кредитам и адресной помощи наиболее уязвимым группам населения.

Чья антикризисная стратегия окажется эффективней, покажет время. Но уже сейчас можно сказать, что тандем либералов и коммунистов ведёт себя крайне странно. Либералы в упор не видят, как в США немилосердно выкручивают рынку его невидимую руку. А коммунистов совершенно не волнуют интересы трудящихся. Складывается впечатление, что у них вообще нет никаких убеждений. Они просто решили, что призрак халявы – отличный способ морочить голову электорату. А "либерал" и "коммунист" – не более чем амплуа в политическом театре, которое ни к чему не обязывает.

Владимир Голышев – публицист и драматург

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