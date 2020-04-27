Министр транспорта Евгений Дитрих предложил меры поддержки отрасли на сотни миллиардов рублей. Катастрофическая ситуация сложилась во всех видах транспортного комплекса, следует из его письма премьер-министру Михаилу Мишустину от 9 апреля. В качестве одной из мер поддержки предложено разрешить транспортным предприятиям не возвращать пассажирам деньги за отменённые билеты.

С письмом министра ознакомилась газета "Коммерсантъ". Министр предлагает ввести для транспортных компаний отсрочку по уплате страховых взносов и НДС, полугодовой мораторий на обслуживание кредитов и лизинговых платежей, кредитовать системообразующие предприятия под госгарантии и разрешить госкорпорациям в отрасли не платить дивиденды акционерам.

Министерство также просит дать авиакомпаниям возможность два года не возвращать пассажирам деньги за билеты на отменённые рейсы. Вместо них клиенты должны получать ваучеры на будущие поездки. Об этом правительство ранее попросила объединяющая перевозчиков Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, писал ранее "Коммерсантъ". Такую же меру призвала принять правительства всех стран Международная ассоциация воздушного транспорта.

Насколько всё плохо у российского транспорта?

Снижение пассажиропотока 33 крупнейших аэропортов РФ к 7 апреля составило 93 процента, следует из письма министра. Объёмы перевозок десяти крупнейших авиакомпаний на международных линиях сократились на 98,9 процента, только с 23 по 29 марта пассажиры сдали билеты более чем на 4 миллиарда 300 миллионов рублей, перечисляет министр. Продажи железнодорожных билетов в марте обрушились год к году почти на 40 процентов на дальнем следовании и на 61 процент в пригородном сообщении.

Перевозки пассажиров автотранспортом упали в марте более чем в семь раз к январю, говорится в письме, грузов – на 18 процентов к марту 2019 года. Пассажиропоток на автовокзалах и автостанциях на 8 апреля сократился до 95 процентов.