В Вологде задержан активист во время протеста против застройки сквера

В Вологде задержан бывший депутат местного законодательного собрания Евгений Доможиров. Полиция увезла его из сквера, где местные жители выступают против строительства детского сада. Доможирова задержали за якобы невыполнение требований полиции и за нарушение режима самоизоляции. Информация об этом появилась в сообществе "Сквер Ярославская 34" в соцсети "Вконтакте".

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Жители вышли в сквер, поскольку, как они утверждают, застройщик продолжил строительство, несмотря на договоренность о прекращении работ до конца месяца. Строителей охраняли молодые люди, которые вызвали полицию. Полицейские не стали проверять документы "неизвестных", а задержали только активиста.

Местные жители выступают против строительства детского сада в сквере. По их мнению, власти города ведут уплотнительную застройку, не предусмотренную действующим генпланом. Жильцы соседних домов предлагают перенести строительство в "более подходящее место", а территорию сквера сделать рекреационной зоной.