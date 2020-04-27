Мозаика с изображением Путина останется в храме Минобороны

Мозаика с изображением Владимира Путина и других руководителей России останется в главном храме Вооружённых сил, который готовится к открытию в Подмосковье - несмотря на то, что сам президент России, по утверждению его пресс-секретаря, считает, что подобным образом увековечивать его заслуги пока рано.

Как сообщил МБХ-медиа член Патриаршего совета по культуре, протоиерей Леонид Калинин, к мнению Путина строители храма прислушиваются, однако "исполнители категорически отказались сбивать [мозаику]". По словам Калинина, у двоих из работников, которые делали мозаику, в Крыму есть родственники, и они благодарны президенту России за решение, как выразился протоиерей, о бескровном присоединении полуострова. "У них родственники там, которые были бы намотаны на гусеницы украинских танков" - сказал Калинин. В интервью "Открытым медиа" он сказал, что храм "должен отстояться", а мозаика может быть переделана в будущем - но не по политическим, а по эстетическим мотивам.

По его словам, Путин не давал распоряжения сбить мозаику, а лишь высказал своё мнение. Ранее Калинин заявлял об уместности изображения нынешних первых лиц России на мозаике об аннексии Крыма, а портрета советского диктатора Иосифа Сталина - на мозаике с изображением парада Победы.

Ранее настоятель храма епископ Клинский Стефан говорил РБК, что решение о мозаиках будет принимать художественный совет по строительству храма, и высказал предположение, что он послушает президента.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее сообщил ТАСС о позиции президента по вопросу о мозаике. "Когда ему доложили об этом, он улыбнулся и сказал: „Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано“", — заявил Песков.

"МБХ медиа" ранее опубликовало фотографии незаконченных мозаик, которыми будут украшены стены главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке. На одном из фото видны изображения президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и директора ФСБ Александра Бортникова, а также надпись "Крым наш". Эта мозаика посвящена аннексии Крыма в 2014 году.