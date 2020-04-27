Шестикратный олимпийский чемпион по скоростному конькобежному спорту шорт-треку Виктор Ан объявил о завершении карьеры. Его открытое письмо опубликовало агентство "Р-Спорт".

34-летний спортсмен объяснил своё решение непрекращающимися болями в колене. Он травмировал его в 2008 году.

Ан – шестикратный олимпийский чемпион в составе двух сборных. Три медали он выиграл за Южную Корею, три – за Россию, гражданство которой принял перед Олимпийскими играми в Сочи. Кроме того, он 20 раз побеждал на чемпионатах мира, восемь раз – на чемпионатах Европы и восемь раз – на Кубке мира, и у него три бронзовые олимпийские награды.