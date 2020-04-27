В Хакасии врачи потребовали от губернатора обещанных Путиным выплат

В Абакане коллектив скорой помощи обратился к главе Хакасии Валентину Коновалову с просьбой выплатить им обещанные президентом России Владимиром Путиным деньги. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на сайт 19rus.info.

Местные власти ответили медикам, что выплаты будут, но неизвестно когда, так как соглашение с Министерством здравоохранения России подписано не было. Работники скорой помощи Абакана заявили, что сотрудники других медицинских учреждений Хакасии, которые не получили доплат, тоже обратились к Коновалову. Ранее подписавшиеся под обращением медики обращались в республиканское Министерство здравоохранения.

Президент России Владимир Путин в связи с распространением эпидемии коронавирусной инфекции заявил о дополнительных выплатах медицинским работникам от 25 до 80 тысяч рублей в зависимости от должности. Деньги должны выплачиваться три месяца начиная с апреля.