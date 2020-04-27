На помощника главы Россельхознадзора завели дело о совращении малолетней

На помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова завели уголовное дело о совращении малолетней, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу партии "Единая Россия". По данным СМИ, он на протяжении нескольких лет совершал преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки.

В связи с этим секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак обратился в Минсельхоз с требованием уволить Натарова, поскольку появившаяся информация дискредитирует органы государственной власти, которые, как считают в партии и отмечают это в специальном обращении, "делают все возможное для защиты и охраны детей".

Сообщается, что дело против Натарова взял на личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.