Полицейским запретят материться и критиковать начальство в соцсетях

Министерство внутренних дел России разработало кодекс этики и служебного поведения для сотрудников полиции. Документ размещён на портале проектов нормативных правовых актов, сейчас он находится на этапе общественного обсуждения.

Кодекс поведения предписывает полицейским вести себя достойно, вежливо и доброжелательно, вызывая доверие и уважение граждан к органам внутренних дел и "готовность оказывать им содействие". Сотрудник полиции должен уметь грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, воздерживаться от нецензурной брани. От полицейских также требуется проявлять сочувствие к потерпевшим, непредвзятость к правонарушителю и уважение к допрашиваемым. К любым действиям, представляющим собой жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение, причиняющим физическую боль или нравственные страдания, сотрудникам полиции надлежит "относиться нетерпимо", указано в проекте кодекса.

Кроме этого, сотрудникам российской полиции следует соблюдать скромность и чувство меры при оформлении служебного кабинета и избегать использования предметов роскоши; воздерживаться от публичных азартных игр и не употреблять алкоголь накануне службы.

Кодекс также содержит рекомендации по поддержанию внешнего вида полицейских. Женщинам предписано носить скромный макияж. Мужчинам не следует носить ювелирные украшения. Сотрудникам МВД рекомендуют не держать руки в карманах и не ходить в грязной и стоптанной обуви.

Отдельно документ предлагает сотрудникам не делать политических высказываний и не обсуждать действия властей в интернете. Работники МВД, согласно документу, не должны размещать в сети и материалы, дискредитирующие образ сотрудника или наносящие ущерб авторитету и деловой репутации органов внутренних дел.