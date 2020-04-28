"Яндекс" выделял негативные материалы в поиске по запросу "Навальный"

Поисковик "Яндекса" по запросу "Навальный" отдавал приоритет негативным материалам об оппозиционном политике. На это обратил внимание пользователь Tjournal. Сама компания объяснила происходящее экспериментом.

В ночь на 27 апреля пользователь заметил, что при запросе "Навальный" в виджетах, которые показываются вверху поисковой выдачи, появлялись материалы с негативной окраской, такие как : "Боты Навального накрутили просмотры эфира Соболь на „Эхе Москвы“", "Безграмотность Навального может привести Россию к экономическому краху" и "Портрет в лифте: Навального надо было вызволять из мусорки, но мы не стали".

Позднее пользователь заметил, что алгоритмы поисковика изменились и он стал показывать "образ Навального более скромно".

В самом "Яндексе" объяснили ситуацию "временным экспериментом". В компании отметили, что постоянно пробуют по-разному показывать контент в результатах поисках. Приоритет негативных публикаций о Навальном в компании назвали "одним из таких экспериментов". После изучения его результатов в "Яндексе" будут решать, как доработать функциональность в будущем, заявили в компании.