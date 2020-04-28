Вратаря "Крыльев" накажут после критики в СМИ властей и Путина

Вратарь самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Евгений Фролов раскритиковал деятельность российских властей во время пандемии коронавируса. В ответ руководство клуба заявило о своём несогласии с высказываниями спортсмена и высоко оценило поддержку со стороны руководства региона и страны. В "Крыльях" заявили, что голкипер понесёт наказание за несогласованное с клубом интервью. Это является нарушением условий контракта.

В интервью Сергею Егорову на ютьюб-канале "Футбольный Биги" голкипер "Крыльев" Евгений Фролов заявил, что власть в России борется коронавирусом непоследовательно. "В церковь ходить можно, в армии все можно, а в лес выйти одному погулять – нельзя", — отметил Фролов.

Голкипер "Крыльев" также рассказал, что в Москве "для власть имущих" продолжают работать рестораны и фитнес-центры, в то время как для обычных граждан за нарушение режима самоизоляции предусмотрены штрафы. "Нас заставляют сидеть дома, при этом никакой помощи от государства нет. Да еще и штрафуют. У людей денег нет, а штрафы – по пять тысяч. Люди второй месяц без зарплаты", — сообщил спортсмен.

Фролов раскритиковал и действия полиции во время ограничительных мер в России. "Мы видим, как работает наша полиция. Заламывают руки и увозят. Либо по щщам надают. Понятно, что люди сидят на карантине, нервы у всех на пределе, но можно же все сделать более спокойно. Но власти этого не нужно", — заявил спортсмен.

Вратарь также прокомментировал резкие высказывания в адрес футболистов из-за высоких зарплат на фоне сокращения выплат в некоторых клубах из-за эпидемии коронавируса. "В каких-то клубах урезали, не спрашивая никого, хотя был указ президента сохранить зарплаты. Да, в каких-то клубах мирно договорились – у каждого своя история. При этом ни один чиновник в Думе не предложил урезать зарплаты себе", — сказал Фролов.

Голкипер самарских "Крыльев" также резко высказался в адрес Владмира Путина. По словам Фролова, заявления российского президента на телевидении являются пустословными. Несмотря на президентские обещания, банки не предоставляют людям, оставшимся без работы, кредитных каникул или отсрочек платежей. "Власть нас забьет и скажет: "Денег нет, но вы держитесь". У них на всё для себя деньги есть. Для людей нет ничего", — считает спортсмен.

Вскоре после интервью руководство "Крыльев" заявило, что не разделяет точку зрения Фролова. В сообщении клуба говорится, что "власти в России и в регионе сделали очень многое для развития футбола в Самарской области и в России". В сообщении также говорится, что появление стадиона "Самара Арена" было бы невозможно без поддержки высшего руководства не только региона, но и страны.

Как отмечает издание Sports.ru, вначале руководство "Крыльев" сообщило, что Фролова оштрафуют за нарушение условий контракта, согласно которому интервью с прессой должно быть согласовано с клубом. Комментарии пользователей под сообщением были частично удалены, а затем закрыты.

Позднее сообщение изменили. В отредактированной версии сказано, что "футболист понесет наказание согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях". Детали не сообщаются.

Sports.ru пишет, что Фролов не будет оспаривать решение "Крыльев". Согласно контракту, спортсмен, действительно должен согласовывать свои интервью с клубом.