Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака мог руководить действиями сепаратистов и российских военных на востоке Украины. Такое утверждение содержится в расследованиях Русской службы Би-би-си, исследовательской группы Bellingcat и российского издания The Insider.
В опубликованных следователями Объединенной следственной группы по делу о крушении пассажирского "Боинга" над Донбассом в 2014 году материалах представители самопровозглашённой "Донецкой народной республики" между собой говорили, что командиром всей операции, проводимой на востоке Украины российскими военными был некий Владимир Иванович.
У него запрашивали военную поддержку и оружие. Бывший командующий войсками сепаратистов Игорь Стрелков упоминал, что подчинялся его приказам. Журналистам независимо друг от друга удалось доказать, что под этим псевдонимом с большой долей вероятности скрывался Бурлака.
Для этого журналисты Би-би-си изучили перемещения Бурлаки по России с помощью государственных баз данных и выяснили, что он регулярно летал к границе России с контролируемой сепаратистами территории Украины – и время этих перелётов совпадает с информацией, полученной из перехваченных разговоров сепаратистов. Как рассказал Би-би-си источник, имеющий доступ к персональным базам данных, все данные о перелётах генерала за 2014 год были удалены из базы, и информация о его перемещениях осталась только в архивной копии.
Один источник, назвавший Би-би-си вероятное имя "Владимира Ивановича", уточнил, что после завершения активной фазы конфликта на востоке Украины в 2014–2015 годах генерал Бурлака получил повышение, а также высшую государственную награду – звание Героя России.
Фоноскопическая экспертиза (сверка голоса), сделанная по запросу Би-би-си, показала как сходства, так и некоторые различия в голосе генерала Бурлаки и "Владимира Ивановича", чьи переговоры были перехвачены Службой безопасности Украины. Аналогичная экспертиза, сделанная по запросу The Insider, показала, что голос принадлежит одному человеку.
Би-би-си направила запрос в ФСБ России. Игорь Стрелков не стал подтверждать или опровергать для журналистов результаты расследования.
- Конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Пророссийские сепаратисты контролируют часть территории Донецкой и Луганской областей страны. Часть официальных лиц сепаратистов были или являются гражданами России. Киев настаивает, что сепаратисты координировались российскими спецслужбами, а российские военные оказывали им прямую поддержку. Москва эти обвинения отрицает.
- В июле 2017 года на территории Донбасса потерпел катастрофу пассажирский лайнер "Малайзийских авиалиний" МН17. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Объединенная следственная группа считает, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", доставленным с территории России. Москва отрицает и эти обвинения.
- Один из обвиняемых по делу о крушении "Боинга", бывший командующий войсками донецких сепаратистов Игорь Стрелков настаивает, что сепаратисты "Боинг" не сбивали. Участие российских военных он не комментирует.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.