Путин продлил ограничительные меры в России до 11 мая

Период нерабочих дней в России сохранится до 11 мая. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с правительством и главами регионов по ситуации с распространением коронавируса. По словам Путина, стране удалось стабилизировать ситуацию с развитием коронавируса, но самый опасный момент ещё не пройден.
Чем строже граждане будут соблюдать ограничение, тем быстрее страна вернётся к нормальной жизни, заявил президент. "Пик еще не пройден. Мы перед новым, самым напряженным этапом эпидемии", - сказал президент. Вместе с тем Путин заявил, что правительство до 5 мая подготовит план поэтапного выхода из режима самоизоляции. Однако президент допустил, что в некоторых регионах жёсткие ограничительные меры могут сохраниться и после 11 мая.
Эпидемия, по словам Путина, ударила по предпринимателям. В связи с этим президент призвал правительство разработать новый план действий, который позволит восстановить российскую экономику.
- В начале апреля президент во время своего телеобращение призвал граждан соблюдать режим самоизоляции и отметил, что ближайшие 2–3 недели будут решающими. "Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную", – сказал Путин.
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В середине апреля Путин на дистанционном совещании с членами правительства, предложил предоставить прямую безвозмездную финансовую помощь малому и среднему бизнесу, наиболее пострадавшему из-за пандемии COVID-19 и введения жёстких карантинных мер.
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Объем помощи по предложению президента – 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Единственным условием для получения этих средств будет сохранение не менее 90% от штатной численности компании на 1 апреля. По словам президента, если компания отвечает этим требованиям, то выплату за апрель она должна получить с 18 мая, а средства за май поступят в июне.
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На фоне эпидемии COVID-10 уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину в марте упал до минимума за 14 лет, показал опрос ВЦИОМ. О доверии политику заявили 28,3 процента участников опроса. Такого низкого показателя не было за всю историю наблюдений.
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По последним данным, в России подтверждено более 93,5 тысячи случаев СOVID-19. Умерли с начала эпидемии 867 пациентов.
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