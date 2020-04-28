В России начал расти спрос на кредиты при ужесточении требований банков

Спрос заемщиков на новые кредиты вернулся к росту после резкого падения во время первой недели режима самоизоляции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчёт Национального бюро кредитных историй. В середине апреля количество заявок на ссуды составило почти 61 процент по сравнению с третьей неделей марта. Тогда в России ещё не были введены ограничения из-за распространения коронавируса.

По данным бюро, быстрее всего спрос восстанавливается в сегменте необеспеченного кредитования – на ссуды наличными и кредитные карты. По залоговым продуктам – ипотеке и автокредитам – спрос на две трети ниже уровня в марте.

Представитель Национального кредитного бюро сообщил РБК, что рынок банковской розницы начал быстро восстанавливаться в том числе из-за развития онлайн-сервисов. Через интернет пользователи банковских услуг подали более половины заявок. При этом сам рынок сократился более чем на 70 процентов.

Вместе с тем уровень одобрения заявок заметно упал по сравнению с мартом и пока не вернулся к прежним значениям, пишет РБК. Больше всего банки отказывают россиянам, которые хотят получить кредитную карту или необеспеченный кредит. Банки также ужесточили условия выдачи ипотеки. Доля одобренных кредитов в этом сегменте упала ниже 40 процентов по сравнению с 55 процентами в начале марта.

Кроме того, крупные банки стали поднимать минимальный порог первоначального взноса по ипотечным кредитам. Ужесточение требований позволит работать с более подготовленными к ипотеке клиентами, отмечали эксперты РБК. Некоторые банки стали снижать лимиты по уже выданным кредитным картам.