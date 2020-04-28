Студентка МГУ сообщила о домогательствах со стороны профессора

Студентка второго курса исторического факультет МГУ Дарья Варакина сообщила на своей странице в соцсети Instagram о домогательствах со стороны профессора и заведующего кафедрой этнологии Дмитрия Функа. По её словам, преподаватель поцеловал её и допускал неоднозначные высказывания. Об этом сообщает инициативная группа МГУ.

По словам Варакиной, инцидент произошёл 2 марта. Она пришла к Функу обсудить академический отпуск. Профессор при встрече якобы поцеловал её в щёку и губы, а затем закрыл дверь в кабинет на ключ. Варакина утверждает, что во время разговора с ней Функ отпускал в её адрес фразы "да, раздевайся" и "я возьму тебя, не в этом смысле". Студентка покинула кабинет, после того, как кто-то постучал в дверь.

Под постом Варакиной, появился комментарий от некой сотрудницы кафедры, которая рассказала, что Функ 15 лет назад уже домогался до одной из выпускниц. В другом комментарии, ещё одна бывшая студентка исторического факультета написала, что профессор приставал к ней во время археологической практики. По словам выпускницы, тогда её попросили не рассказывать о случившемся, чтобы не поднимать скандал.

Администрация исторического факультета на своей странице в Instagram опубликовала заявление Функа. Он обвинил девушку в клевете и пообещал подать иск о защите чести и достоинства в суд.