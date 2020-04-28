Ректор МГУ объявил о планах реформировать факультеты вуза

Ректор МГУ Виктор Садовничий объявил о планах реформировать факультеты вуза, объединив их в 14–16 научных школ. По его словам, реструктуризация находится на стадии обсуждения. Об этом Садовничий заявил в интервью ТАСС.

По словам ректора, университет 10 лет работает по программе развития, которая заканчивается в этом году. Руководство вуза приступает к созданию новой программы до 2030 года. "Сейчас в МГУ 42 факультета, более 20 научных институтов с большим кадровым потенциалом. Все это надо собрать вокруг прорывных направлений, чтобы повысить эффективность", – заявил Садовничий. По словам ректора, научные школы станут объединениями вокруг передовых направлений науки.

По информации издания "Коммерсант", детали возможной реструктуризации вуза держат в секрете не только от рядовых сотрудников, но и от руководства факультетов.