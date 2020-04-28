В Якутии рабочие месторождения "Газпрома" устроили митинг из-за коронавируса

Работники подрядных организаций принадлежащего "Газпрому" Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Ленском районе Якутии протестуют против незаконного удержания на территории месторождения и недостаточных мер по защите их от коронавируса, — сообщает редакция "Сибирь.Реалии".

В видео, опубликованном в социальных сетях, вахтовики жалуются на отсутствие мер безопасности и совместную изоляцию с больными COVID-19.

Кроме того, сотрудники "Газартстроя" опубликовали в сети открытое письмо, сообщив о том, что их незаконно удерживают во временных зданиях и сооружениях на 73 километре с 15 апреля 2020 года.

"В связи с возникшим очагом заболеваемости вирусом сотрудников "Газпром добыча Ноябрьск" остановили работы на объектах и содержат нас в качестве подозреваемых на заболевание. Неизвестность обстановки и дезинформация сотрудников "Газартстроя" привела к дестабилизации обстановки и многим попыткам обращения к руководству о принятии мер по вывозу с месторождения здоровых людей", - заявили авторы письма.

На записи видно, что к бунтующим вахтовикам вышел представитель подрядной организации и заявил, что "вопрос решается директором". "Все стали заложниками ситуации", - сообщил он.