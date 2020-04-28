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Во Владикавказе арестован участник митинга против режима самоизоляции

Митинг против режима самоизоляции во Владикавказе, 20 апреля 2020 года

Ленинский районный суд Владикавказа арестовал на два месяца местного жителя Джона Джиоева, который участвовал в митинге против так называемого режима самоизоляции.

Джиоева обвиняют в хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти. По соответствующей статье уголовного кодекса ему грозит до семи лет лишения свободы.

20 апреля во Владикавказе на площади перед Домом правительства прошёл несанкционированный митинг, в котором участвовали несколько сотен человек. Собравшиеся потребовали помочь людям, потерявшим работу из-за ограничений, введённых в связи с пандемией COVID-19, и отправить в отставку главу республики Вячеслава Битарова. Сотрудники ОМОНа вытеснили митингующих с площади. 69 человек были задержаны.

Позже четырнадцать из них были приговорены к административным арестам, а Следственный комитет по Северной Осетии возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении полицейских. По версии следствия, во время столкновения с протестующими пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов.

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