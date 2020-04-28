Издание Vademecum подверглось "жёсткой цензуре органов власти"

В редакцию Vademecum ("Вадемекум"), делового журнала о здравоохранении, фармацевтике, медицине в России и за рубежом, 28 апреля поступило уведомление Роскомнадзора об ограничении доступа к новости, посвящённой новому порядку оплаты медицинским организациям организациям расходов по оказанию медицинской помощи пациентам с острой пневмонией и коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на сайте журнала.

В ответ на это уведомление журнал Vademecum опубликовал открытое письмо под заголовком "О недопустимости цензуры, прикрытой заботой об общественном благополучии".

В нём, в частности, говорится:

"Редакция Vademecum расценивает закрытие доступа к публикации нашего издания "Московский городской фонд ОМС (обязательного медицинского страхования - Ред.) отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не по "скорой" как проявление жёсткой цензуры со стороны органов власти".

Заявление чиновников о том, что представленная изданием информация является заведомой ложью и содержит "призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка", в редакции восприняли "как прямое оскорбление коллектива" издания.

Заявление чиновников в редакции восприняли как прямое оскорбление коллектива издания

"Медиазона", обратившая внимание на публикацию журнала Vademecum, отмечает, что сайт издания появился в реестре заблокированных ресурсов Роскомнадзора. В реестре говорится, что доступ закрыт только к одной странице, но издание использует протокол https, поэтому заблокировать один материал невозможно — лишь весь сайт, разъясняет "Медиазона".

Vademecum опубликовал новость 22 апреля, она сохранилась в веб-архиве. В публикации журнал ссылался на уведомление, которое Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС) разослал руководителям медучреждений и страховых организаций. Генпрокуратура, сочла, что опубликованные сведения не соответствует действительности.

В Vademecum подчеркнули, что недостоверной информации в новости не было — на следующий день после публикации данные подтвердил пресс-релиз МГФОМС. В издании назвали требование Генпрокуратуры "проявлением жёсткой цензуры со стороны органов власти".