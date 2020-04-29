Клинтон поддержала Байдена в борьбе за пост президента

Бывший госсекретарь США и кандидат в президенты от демократов на выборах 2016 года Хиллари Клинтон поддержала кандидатуру бывшего вице-президента Джо Байдена на предстоящих осенью президентских выборах.

Клинтон выступила во время виртуальной встречи Байдена с избирателями. Все предвыборные мероприятия сейчас проходят в Интернете из-за эпидемии коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений.

Клинтон назвала Байдена своим "другом", человеком, который "всю жизнь готовился к тому, чтобы стать президентом", а также высказала мнение, что он - именно тот лидер, который нужен Америке в этот непростой период времени. "Подумайте о том, насколько лучше было бы, если бы сейчас у нас был президент, который бы прислушивался к учёным" - сказала Клинтон.

Она стала одной из последних ведущих демократов, поддержавших Байдена. Ранее поддержку своему бывшему вице-президенту выразил Барак Обама.