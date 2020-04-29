Клинтон поддержала Байдена в борьбе за пост президента

Бывший госсекретарь США и кандидат в президенты от демократов на выборах 2016 года Хиллари Клинтон поддержала кандидатуру бывшего вице-президента Джо Байдена на предстоящих осенью президентских выборах.
Клинтон выступила во время виртуальной встречи Байдена с избирателями. Все предвыборные мероприятия сейчас проходят в Интернете из-за эпидемии коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений.
Клинтон назвала Байдена своим "другом", человеком, который "всю жизнь готовился к тому, чтобы стать президентом", а также высказала мнение, что он - именно тот лидер, который нужен Америке в этот непростой период времени. "Подумайте о том, насколько лучше было бы, если бы сейчас у нас был президент, который бы прислушивался к учёным" - сказала Клинтон.
Она стала одной из последних ведущих демократов, поддержавших Байдена. Ранее поддержку своему бывшему вице-президенту выразил Барак Обама.
- Байден практически обеспечил себе выдвижение в президенты от демократов после того, как все его соперники, включая Берни Сандерса, отказались от продолжения борьбы на праймериз.
- В 2016 году Клинтон набрала больше голосов избирателей, чем баллотировавшийся от республиканцев Дональд Трамп, однако проиграла ему в коллегии выборщиков, уступив в ключевых штатах. В выборах 2020 года Клинтон участвовать не стало. Поддержка ею Байдена ожидалась.
- По последним опросам, Байден на несколько процентов в среднем опережает Трампа.
- Бывшая помощница Байдена в Сенате Тара Рид недавно обвинила его в сексуальных домогательствах, по её утверждениям, имевших место в 1990-е годы. Сам Байден не комментировал эти обвинения, в его штабе их категорически отвергли. СМИ пока не нашли каких-либо дополнительных подтверждений слов Рид.
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