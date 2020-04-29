Данные 12 млн россиян, обращавшихся за кредитом, выставили на продажу

В Сеть попали данные 12 миллионов россиян , которые обращались за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Они были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте, сообщает РБК.



По словам продавца, база содержит информацию о клиентах, которые оформляли быстрые займы в 2017–2019 годах. В бесплатном пробнике, полученном журналистами, содержались данные примерно одной тысячи восьмисот клиентов: Ф.И.О., паспортные данные, дата рождения, номер телефона, адрес электронной почты, регион проживания, номера электронных кошельков и сумма займа. Также в каждой записи присутствовала ссылка на сайт, с которого пришел пользователь — в большинстве случаев это был финансовый маркетплейс "Юником24".

В маркетплейсе проверили пробник и подтвердили РБК, что код клиентов, содержащийся в базе данных, принадлежит одному из партнеров "Юником24", но не раскрыли, какому именно.

Журналисты издания обзвонили часть клиентов, чьи данные оказались в бесплатном пробнике: четверть из них рассказали, что являлись клиентами микрокредитной компании «Микроклад», часть — что подавали заявки в несколько МФО, часть — что не помнят название кредитора. В базе также есть телефонные номера, которые на данный момент уже не обслуживаются.



За первую половину 2019 года ЦБ обнаружил 13 тысяч объявлений о продаже и покупке баз персональных данных. Полторы тысячи из них — это базы кредитно-финансовых организаций.





