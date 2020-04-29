В Таджикистане запретят регистрировать детей со славянскими суффиксами в именах

Нижняя палата парламента Таджикистана поправки к законодательству, которые запрещают "русифицировать" таджикские фамилии и отчества при регистрации имён новорожденных. Об этом сообщает региональная служба Радио Свобода — Радио Озоди.

Теперь при регистрации младенцев запрещено использовать славянские суффиксы -ов”, -ова”, -ев, -ева в таджикских фамилиях, а суффиксы -ович”, -овна, -евич и -евна в таджикских отчествах. Исключение сделано только для представителей национальных меньшинств.

Министр юстиции Таджикистана Музаффар Ашуриён при обсуждении документа заявил, что он принимается для формирования национальной идентичности. В 2007 году президент страны Эмомали Рахмон поменял фамилию с Рахмонова, после чего многие чиновники и граждане стали следовать его примеру, меняя имена на национальные.

Власти страны уже запрещали русифицированные фамилии. Однако в обществе появилась тенденция на использование русских окончаний при написании фамилий и отчеств из-за того, что трудовым мигрантам стало сложнее искать работу в России, отмечает Таджикская служба Радио Свобода.