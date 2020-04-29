Умер актёр Ирфан Кхан. Он известен по фильму "Миллионер из трущоб"

В Индии умер актёр Ирфан Кхан. Российскому зрителю он известен по роли инспектора полиции в фильме "Миллионер из трущоб" и роли Пи Пателя в картине "Жизнь Пи". Первая картина получила восемь премий "Оскар", в том числе за лучший фильм года, вторая – четыре статуэтки.

Кхану было 53 года. С 2018 года он страдал редким онкологическим заболеванием и не участвовал в съёмках.

Артист начал сниматься в 1980-х годах. За свою карьеру Кхан работал в Голливуде и индийском Болливуде. Первой его работой стала роль в фильме "Салам, Бомбей". Актёр также известен по фильмам "Нью-Йорк, я люблю тебя", "Новый Человек-Паук", "Мир юрского периода", "Инферно".

В 2011 году Кхан стал кавалером ордена Падма Шри. Это одна из высших гражданских государственных наград Индии. Её вручают за вклад в искусство, просвещение, образование, науку и другие области.