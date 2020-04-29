Умер князь и великий магистр Мальтийского ордена 

Князь и великий магистр Суверенного военного ордена Мальты Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангинетто умер на 76-м году жизни в Риме в ночь на среду, сообщило правительство ордена. Несколько месяцев назад у него нашли неизлечимое заболевание.

Далла Торре дель Темпио ди Сангинетто возглавлял орден с 2018 года. Его отец был генеральным директором музеев Ватикана с 1961 по 1975 год, его брат возглавляет трибунал (суд) Ватикана. Он изучал археологию и историю искусства в университете Сапиенца в Риме, преподавал классический греческий язык в Папском Урбанианском университете, в 1985 году вступил в орден.

Мальтийский орден – один из старейших рыцарский орденов в мире, основанный в 1048 году. Он рассматривает себя как государство и по международному праву является государствоподобным образованием со статусом наблюдателя при ООН и Совете Европы. Ему принадлежит территория в Риме, и он арендует землю на Мальте. Его основное направление работы – благотворительность.

По государственному устройству орден является выборной монархией, до выборов следующего князя и великого магистра его обязанности будет исполнять великий командор 80-летний фра Руи Гонсало до Валле Пейшоту де Виллаш Боаш.