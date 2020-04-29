Фильмы на конкурсе "Золотой глобус" впервые не покажут в кинозале

Голливудская ассоциация иностранной прессы впервые допустит к участию в конкурсе "Золотой глобус" фильмы, которые не показывались в кинотеатрах, а шли онлайн. Правила отбора были изменены из-за пандемии коронавируса.

Согласно правилам "Золотой глобуса" фильмы, заявленные на конкурс, должны быть показаны членам ассоциации в кинозале в Лос-Анджелесе. С 15 марта они закрыты. Дата возобновления работы пока неизвестна. Теперь прокатчики могут представить членам ассоциации ссылку на фильм в интернете или его копию на цифровом носителе.

Ранее номинировать на "Оскар" фильмы, которые из-за пандемии показали только онлайн, впервые разрешила Американская киноакадемия.

Накануне стало известно, что из-за пандемии СOVID-19 более 20 крупных международных кинофорумов, включая Каннский, Берлинский, Венецианский, кинофестиваль в Карловых Варах пройдут онлайн. Зрители смогут бесплатно посмотреть фильмы на официальном ютьюб-канале фестиваля.

Распространение коронавируса нового типа началось в Китае в конце прошлого года. По последним данным, число заболевших COVID-19 в мире превысило три миллиона. Умерли почти 220 тысяч человек.