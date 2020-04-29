Обвиняемых в пытках полицейских выпустили из-под ареста на фоне коронавируса

В Нижегородской области трёх бывших полицейских, обвиняемых в пытках задержанного, выпустили из-под домашнего ареста.

Как сообщает "Комитет против пыток", 21 апреля Следственный комитет приостановил расследование уголовного дела против них из-за пандемии коронавируса. В ведомстве сослались на большие объёмы работы и наличие симптомов ОРВИ у пострадавшего. В связи с приостановкой дела, следователь не просил о продлении ареста одного из обвиняемых –бывшего замначальника уголовного розыска отдела полиции города Бор Сергея Лебедева. Таким образом, с 22 апреля он оказался под подпиской о невыезде.

Двух других обвиняемых, экс-главу отдела по контролю за оборотом наркотиков Николая Атамашко и бывшего руководителя уголовного розыска Алексея Хрулёва, отпустили под подписку о невыезде раньше – в феврале. Следователи также не ходатайствовали о продлении их арестов.

Полицейских задержали в октябре 2019 года, обвинив в превышении должностных полномочий с применением насилия. По данным следствия, они избили задержанного Леонида Мурского, требуя от него признаться в изготовлении и продаже наркотиков. По словам потерпевшего, полицейские также угрожали "отвезти его на канал и утопить". В итоге он дал показания на себя под диктовку.

Позже у Мурского диагностировали сотрясение мозга, ушибы, ссадины на лице и гематому на затылке. Несмотря на это, суд приговорил его к четырём с половиной годам лишения свободы по делу о покушении на сбыт психотропных веществ в крупном размере.

Следственный комитет шесть раз отказывал в возбуждении уголовного дела против полицейских, открыв его лишь после подачи жалобы в Европейский суд по правам человека, спустя четыре года после инцидента.