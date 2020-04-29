Великобритания вышла на второе место в Европе по смертности от вируса

Великобритания вышла на второе место в Европе по числу умерших от COVID-19, обогнав Испанию. По последним данным, в Соединённом Королевстве число умерших превысило 26 тысяч. В на сегодняшний день Испании умерли более 24 тысяч пациентов. Самый высокий показатель смертности по-прежнему в Италии. Там умерло более 27,5 тысяч человек.

Впервые британские власти включили в число умерших от COVID-19 тех, кто скончался вне больниц – у себя дома или в домах престарелых. Теперь эти умершие будут включаться в статистику ежедневно. С учетом новой статистики суточный прирост смертей от вызванной коронавирусной инфекции болезни составил рекордные 4419 человек. Число умерших за последние сутки в больницах составило 765 — в полтора раза больше, чем за сутки до этого.

Всего в Великобритании подтверждено более 165 тысяч случаев СOVID-19.