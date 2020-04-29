"Медуза": минимум 20 сотрудников ФСО заразились коронавирусом

Минимум двадцать сотрудников Федеральной службы охраны заразились коронавирусом, один из них умер, сообщает "Медуза" со ссылкой на свои источники в спецслужбе.

Скончавшийся – 34-летний сотрудник 6-го отдела управления правительственной связи ФСО, капитан Александр Филатов. Его коллеги сообщили "Медузе", что до того, как Филатова положили в больницу, врачи поликлиники дважды не диагностировали у него коронавирус и отправляли его домой. COVID-19 и двухстороннюю пневмонию у сотрудника спецслужбы обнаружили только после компьютерной томографии в больнице, куда он пришёл сам, почувствовав себя хуже.

Отмечается, что до госпитализации Филатова обследовали в ведомственной поликлинике ФСБ.

Сотрудники ФСО также пожаловались СМИ на нехватку средств индивидуальной защиты: по словам одного из них, ему за неделю выдали всего две медицинские маски.