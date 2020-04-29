В Праге прошла антиправительственная акция протеста

Несколько сотен человек собрались в среду, 29 апреля, в Праге в парке Летна на антиправительственную акцию. Протестующие высказали своё недовольство политикой чешских властей и премьер-министра Андрея Бабиша в период борьбы с коронавирусом.

С началом эпидемии в Европе Чехия стала одной из первых стран, где был введён режим чрезвычайной ситуации. На днях часть ограничений была снята, но многие из них продолжают действовать. Например, жители могут перемещаться вне своего жилища только в масках. Не работают школы, закрыты многие предприятия среднего и малого бизнеса. Ожидается, что большая часть общественных заведений заработает ближе к концу мая.

Организаторами акции выступили члены гражданской инициативы "Миллион минут для демократии". Акция была заявлена как прогулка и, по информации активистов, носила законный характер, несмотря на ограничительные меры в Чехии. Онлайн в социальных сетях к протесту присоединились не менее трёх тысяч человек, уверяют активисты.

На кадрах информационных агентств видно, что участники протеста используют маски и находятся на расстоянии друг от друга.

Протестующие прошли по парку до резиденции премьер-министра и оставили там плакаты с надписями "Мы не хотим вакцины, мы хотим свободы", "Мои дети имеют право на образование", "Откройте школы!". По ходу следования некоторые активисты писали лозунги на асфальте.

Организаторы акции заявили, что правительство во время карантинных мер действует хаотично и меняет решения изо дня в день без четкого обоснования. А меры по спасению экономики не учитывают трудностей малого и среднего бизнеса и разрабатываются специально для крупных корпораций, заявили протестующие.

Акция протеста со схожими лозунгами прошла и в чешском городе Брно.