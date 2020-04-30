НАК: в Екатеринбурге убиты трое подозреваемых в терроризме

Национальный антитеррористический комитет заявил, что в Екатеринбурге убиты трое подозреваемых в подготовке терактов, передаёт "РИА Новости".

В сообщении НАК говорится, что в Чкаловском районе Екатеринбурга сотрудниками ФСБ была проведена контртеррористическая операция. Убиты трое подозреваемых в терроризме, изъяты оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства.

Ранее стало известно, что в одном из районов Екатеринбурга и пригородном городском округе был введён режим контртеррористической операции (КТО).

По данным URA.RU, операция проводилась в садоводческом товариществе на въезде в Екатеринбург. Подозреваемые жили в заброшенном садовом домике. При задержании они оказали сопротивление и "получили ранения, несовместимые с жизнью", пишет издание.

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К утру четверга режим КТО был снят.