Без новых плохих новостей. Почему американский рынок пошел в рост

Падение производства в США в первые три месяца нынешнего года (первое за десять лет) можно сравнить лишь с показателями на пике финансового кризиса 2008 года. По данным министерства торговли США, уровень снижения ВВП в первом квартале составил в среднем около 5 процентов. Экономисты говорят: это свидетельствует о том, что экономика страны, скорее всего, оказалась в состоянии рецессии.

Федеральная резервная система – американский центральный банк – объявила в среду о намерении поддерживать кредитную ставку практически на нуле и о готовности сделать все возможное, чтобы поддержать американскую экономику. Между тем рыночные индексы на Уолл-стрит в течение последних недель почти безостановочно идут вверх. Предсказывают ли рынки скорое экономическое выздоровление?

Реальный уровень безработицы превысил 20 процентов – самый высокий с 1934 года уровень

Согласно статистике Министерства торговли, пандемия коронавируса нанесла по американской экономике удар, сравнимый по силе с ударом, вызванным взрывом кредитного пузыря в 2008 году. Это не картина экономического апокалипсиса, прогнозируемого некоторыми аналитиками, ожидающими 30-процентного экономического падения и затяжного выздоровления. Хотя очевидно, что замедление экономики обернулось гигантским прыжком безработицы. За полтора месяца более 26 миллионов американцев обратились за пособиями по безработице. Реальный уровень безработицы превысил 20 процентов – самый высокий с 1934 года уровень. Индивидуальное потребление, на которое приходится около половины американского ВВП, снизилось почти на 8 процентов – самое резкое падение за сорок лет.

Аналитики, цитируемые в среду газетой Wall Street Journal, ожидают еще более худших результатов в ближайшие месяцы. Например, финансовая компания HIS Markit, анализирующая статистические данные, предсказывает, что в конце весны – начале лета средний уровень экономического спада может достичь 37 процентов.

Пришло время использовать гигантскую фискальную мощь Соединенных Штатов

Для американских властей вопрос заключается не в том, сколь глубоким будет экономическое падение, их заботит проблема возобновления экономического роста. Экономический советник президента Трампа Ларри Кадлоу объявил, что к лету экономика страны начнет набирать обороты, однако глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступил в среду во время пресс-конференции с необычным призывом к Конгрессу, законодательной ветви власти.

– Пришло время использовать гигантскую фискальную мощь Соединенных Штатов, сделать все, что мы можем, чтобы поддержать экономику и попытаться пройти через этот период с наименьшим ущербом для долговременной продуктивности американской экономики, – обратился к законодателям Пауэлл.

Это означает, что американский центральный банк, скупая коммерческие, муниципальные, ипотечные облигации, кредитуя средний бизнес, поддерживая кредитную ставку фактически на нуле, считает, что Конгресс потенциально должен выделить триллионы долларов для поддержки потребителя, штатов и муниципалитетов, для стимулирования спроса. При этом Конгресс уже выделил около трех триллионов долларов на поддержку корпораций и потребителей, в их числе и единовременные гранты каждому американцу – взрослому и ребенку.

Сейчас все средства хороши для возвращения экономики к жизни

Таких мер не предпринималось даже во время финансового кризиса 2008 года. Перед лицом небывалой угрозы Федеральный резерв отбросил традиционную неприязнь к инстинктивному желанию политиков повышать государственные расходы и призывает их тратить деньги и увеличивать госдолг, что в нормальных условиях чревато инфляцией и другими серьезными неприятностями. Сейчас все средства хороши для возвращения экономики к жизни.

Однако эти тревожные данные вызвали обратную реакцию на Уолл-стрит, где рыночные индексы поднялись в среду более чем на 2 процента, вернув за последний месяц 20 из 30 с лишним процентов потерь, которые они понесли в течение предыдущего месяца. Прямым поводом для скачка, скорее всего, стала обнадеживающая информация об испытаниях лекарства для лечения COVID-19. Но если судить по динамике движения курсов акций, то Уолл-стрит не очень обеспокоен последними неприятными экономическими данными. Что происходит? Вопрос Юрию Ярым-Агаеву, работавшему в прошлом финансовым аналитиком в ведущих американских банках.

Инвесторы очень внимательно следят за прогрессом в медицине

– Это уже, образно говоря, вчерашние новости. Все это было известно рынку. И именно из-за этого он поначалу резко пошел вниз, более резко, чем он сейчас идет вверх. Факт высокой безработицы был очевиден. Цифры приходят с запозданием, но кого они удивляют? О том, что закрыто определенное количество фирм, мы знаем уже больше месяца, естественно мы имеем такое количество безработных. Иными словами, я бы сказал, что никаких новых плохих новостей в последние дни рынок не получает. Рынок сейчас в основном следит за перспективами, как быстро страна выйдет из этого кризиса. И многие из новостей более оптимистичны. Как, например, с эпидемией. Главная новость в том, что эпидемия начинает идти на спад в большинстве мест, уже какие-то штаты и регионы начинают открываться. Инвесторы очень внимательно следят за прогрессом в медицине. Например, сегодня положительно отреагировали на информацию о лекарстве, разрабатываемом компанией Gilead.

– То есть, что, будущее становится безоблачным?

– Стопроцентно это безусловно нельзя сказать. В первую очередь это зависит от того, что произойдет с эпидемией. Если возникнет второй прилив эпидемии, то это сильно повлияет на все, в том числе и на рынок. Вторая неизвестность – никто не знает, как поведут себя люди. Например, если авиалинии возобновят полеты, вернутся туда люди или не вернутся, сколько людей вернется? Откроются курорты, гостиницы, как быстро вернутся отдыхающие? Пойдут люди в рестораны, не пойдут? Кто-то пойдет, но сколько их пойдет? Самый непредсказуемый фактор – скорость выхода из этой сложной ситуации.