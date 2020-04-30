Абрамович, Якобашвили и Абызов могут стать совладельцами Telegram

Павел Дуров предложил инвесторам план возврата денег в случае проигрыша суда в США по делу блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Он готов вернуть 72% вложений прямо сейчас, либо подождать еще год и получить токены или 110% от вложенного. Если до апреля 2021 года торговля криптовалютой Gram не будет разрешена в США на базе блокчейн-платформы, Дуров пообещал расплатиться с инвесторами акциями Telegram. Об этом пишет The Bell со ссылкой на письмо предприниматели, которое получили несколько инвесторов. Один из инвесторов подтвердил "Медузе", что получил такое письмо.
Если до 30 апреля 2021 года Telergram получит все необходимые разрешения запустит блокчейн, то инвесторы получат Gram или другие токены в том же объеме, который оговаривался в их соглашениях о покупке. Если же компания суд проиграет, то Telegram собирается вернуть инвесторам деньги за счет продажи своих акций, которые сейчас принадлежат ее основателю. Стоимость Telegram превысит объем образующегося долга перед инвесторами как минимум в несколько раз, говорится в письме. На решение у инвесторов время до конца этой недели.
Впервые о блокчейн-платформе TON и криптовалюте Gram, разрабатываемых командой Telegram Павла Дурова, стало известно в конце 2017 года. Издание Techcrunch назвало этот проект "амбициями запустить децентрализованный интернет". TON — децентрализованная сеть, в которой будет работать платежная система на основе криптовалюты Gram, прокси и анонимайзер для обхода блокировок, система обмена сообщениями, хранилище данных, платформа для создания распределенных приложений для TON сторонними разработчиками, операционная система для распределенных приложений, собственные веб-сайты, доступные только из сети TON, и ряд других сервисов.
Для финансирования разработки TON в начале 2018 года было проведено два закрытых раунда ICO, в ходе которых команда собрала 1,7 миллиарда долларов. В TON вложились Роман Абрамович, экс-министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, основной владелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев, основатель компании "Вимм-Билль-Данн" Давид Якобашвили, основатель Qiwi Сергей Солонин и другие. Всего в двух инвестраундах TON поучаствовали 175 бизнес-структур и частных инвесторов из разных стран, причем 39 из них были из США.
- 11 октября 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США обратилась в суд Южного округа Нью-Йорка с обвинениями Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. в торговле ценными бумагами в нарушение законодательства США. Комиссия считает Gram ценными бумагами, а значит, перед тем как проводить ICO и заключать с инвесторами соглашения о покупке Gram, Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. должны были предоставить покупателям информацию о финансовой истории компании, ее способности генерировать прибыль и подать заявление о регистрации размещения ценных бумаг. Регулятор также обратил внимание на то, что купленные инвесторами Gram не зарегистрированы ни в одной юрисдикции.
- Из-за суда компания была вынуждена перенести дату запуска TON с 30 октября 2019 года на 30 апреля 2020 года. Инвесторам, которые не готовы ждать, Дуров тогда предложил вернуть 77% от их вложений, однако они не стали требовать деньги назад и согласились на отсрочку. 24 марта суд вынес временный запрет на выпуск токенов Gram и их передачу инвесторам проекта. Суд постановил, что контракты на токены от Telegram подходят под определение ценных бумаг. При этом суд разъяснил, что запрет касается выпуска токенов не только в отношении американских инвесторов, но и участников проекта из других юрисдикций.
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