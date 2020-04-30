Врачи уфимской больницы, ставшей очагом COVID-19, обратились к Путину

В Уфе десятки врачей закрытой на карантин Республиканской клинической больницы имени Куватова записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и другим высокопоставленным чиновникам. В нём они попросили расследовать массовое заражение коронавирусом, произошедшее в больнице, и наказать виновных.
Сами медики считают виновниками произошедшего новое руководство медицинского учреждения, назначенное в октябре прошлого года и из-за которого большинство врачей уволились. Авторы обращения подчеркнули, что неоднократно предупреждали руководителей о вспышке пневмонии, но те долгое время ничего не предпринимали, а затем, в начале апреля, резко объявили карантин и заперли врачей и пациентов в помещениях госпиталя "без средств защиты, возможности помыться, а иногда и без сна". Одна из медработников пожаловалась, что спала на стульях в помещении столовой.
Также медики, обращаясь к руководству страны, предположили, что региональные власти скрывают масштаб эпидемии, занижая число заболевших и умерших.
По официальным данным, на 30 апреля в Башкирии из-за коронавируса умерли 14 человек, всего выявлен 691 случай заражения.
- 5 апреля в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе умерла 80-летняя женщина. При вскрытии обнаружилось, что она была заражена коронавирусной инфекцией. Тем не менее, плановая госпитализация пациентов продолжилась.
- Позже в больнице внезапно объявили карантин. Более 1200 врачей, пациентов и приехавших на амбулаторное лечение и консультации граждан оказались запертыми в корпусах РКБ. Учреждение окружила Росгвардия.
- По итогам крупнейшая больница в Башкирии стала основным очагом распространения коронавируса в республике. Тест на COVID-19 дал положительный результат у 170 её врачей и пациентов.
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