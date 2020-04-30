Врачи уфимской больницы, ставшей очагом COVID-19, обратились к Путину

В Уфе десятки врачей закрытой на карантин Республиканской клинической больницы имени Куватова записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и другим высокопоставленным чиновникам. В нём они попросили расследовать массовое заражение коронавирусом, произошедшее в больнице, и наказать виновных.

Сами медики считают виновниками произошедшего новое руководство медицинского учреждения, назначенное в октябре прошлого года и из-за которого большинство врачей уволились. Авторы обращения подчеркнули, что неоднократно предупреждали руководителей о вспышке пневмонии, но те долгое время ничего не предпринимали, а затем, в начале апреля, резко объявили карантин и заперли врачей и пациентов в помещениях госпиталя "без средств защиты, возможности помыться, а иногда и без сна". Одна из медработников пожаловалась, что спала на стульях в помещении столовой.

Также медики, обращаясь к руководству страны, предположили, что региональные власти скрывают масштаб эпидемии, занижая число заболевших и умерших.

По официальным данным, на 30 апреля в Башкирии из-за коронавируса умерли 14 человек, всего выявлен 691 случай заражения.