В Подмосковье введут режим обязательного ношения масок

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв объявил о введении "масочного режима". Ношение медицинских масок в общественных местах, в частности – в транспорте и в магазинах, станет для жителей региона обязательным.

Воробьёв не уточнил, как власти будут обеспечивать масками население при многочисленных жалобах на их дефицит и дороговизну, а также не сообщил дату введения режима. Он лишь сказал, что ужесточать контроль за его соблюдением будут поэтапно и призвал "всех работодателей задуматься над тем, как предоставить маски своим работникам".

На 30 апреля в Московской области зафиксировано 10 тысяч 917 случаев заражения коронавирусом. Это почти 10 процентов от общего числа заразившихся в стране. Скончались, по официальным данным, 90 человек.

Ранее обязательное ношение масок в общественных местах ввели в Краснодарском крае и Башкирии.