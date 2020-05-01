Поездки – роскошь, а не норма? Интервью Захаровой вызвало споры

Вот уже несколько дней подряд в соцсетях оживленно обсуждают интервью, которое директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова дала журналисту Михаилу Зыгарю.

Пресс-секретарь МИДа посетовала, что многие отправляются в зарубежные поездки, не сознавая возможных рисков и не готовясь к ним, а потом возлагают всю ответственность за спасение в критических ситуациях на государство.

В принципе зарубежная поездка – это серьезнейшее, ответственнейшее и очень рискованное предприятие. Чтобы все прошло благополучно, должно сложиться огромное количество факторов. Для того, чтобы себя подстраховать, нужно иметь немалую сумму денег или неплохие связи в определенных сферах. На сегодняшний момент мы столкнулись с ситуациями, когда многие люди ехали не на последнее, люди ехали в долг. Люди ехали в долг с учетом имеющихся долгов, в ехали не для того, чтобы заработать или решить свой вопрос, а потому что для них это стало нормой жизни, и отказываться от этой сферы жизни они считали абсолютно неправильным. Мое воспитание говорило о том, что ты можешь отдыхать тогда, когда у тебя на это есть средства, и когда над тобой уж точно не висит что-то вроде ипотеки, долга и так далее. Я считаю, что была слишком сурово воспитана в этом смысле <...>, но для меня это было очевидно: пока ты не решил свои базовые потребности, если ты их считаешь важными для себя, ни о каком отдыхе, тем более дорогостоящем, тем более рискованном в плане финансов, речи быть не может. Но я сейчас столкнулась с ситуацией, когда эта логика работает для меньшинства.

Высказывания пресс-секретаря МИДа стали мишенью для критики. Многие сочли, что Мария Захарова утверждает, будто путешествия должны быть не "нормой жизни", а привилегией для избранных.

Александр Морозов

Оказывается, Мария Захарова – известный социальный философ и общественный деятель (ныне – пресс-секретарь МИДа) в интервью Михаилу Зыгарю развернула целую концепцию о том, что мы – т.е. люди – должны обуздать свою "страсть к передвижениям". Полет на самолете должен быть событием, а не рутиной повседневности. Буквально, как Грета, она говорила о том, что нам надо "вернуть детство", когда полет на самолете был "волшебным бонусом". Если мы будем жить в смирении духа, – сказала она, – то эти редкие поездки наполнятся для нас особым духовным смыслом. Она беспощадно, буквально как знаменитые современные французские философы, обрушилась на порочную страсть "путешествовать в долг", брать банковские кредиты на эти "шатания по миру". Летая туда-сюда на самолетах, человек не находит ничего нового, теряет себя, свою идентичность.

Виктор Буравлев

"– Пропал наш квартирант! – радостно говорил отставной дворник Никита Пряхин, суша над примусом валяный сапог. – Пропал, миленький. А не летай, не летай. Человек ходить должен, а не летать. Ходить должен, ходить".

Стас Мерзляков

Помнится, у Клары Новиковой был монолог в 90-е, что-то вроде "Господи, как надоели все эти презентации, фуршеты, бриллианты, дорогие мужчины на дорогих кабриолетах... Так хочется к станку, или суп сварить в простой алюминиевой кастрюле, чтоб без барства вот этого".

Станислав Рудковский

А мне на ум пришло что-то из античной философии, из стоиков. Сенека, например: "Чем может помочь странствие само по себе? Оно не умерит страсти к наслаж­де­ниям, не обуздает алч­но­сти, не ути­шит гнев­ли­во­сти, не отра­зит неукро­ти­мо­го натис­ка люб­ви, не избавит душу от дру­гих зол, не про­яс­нит суж­де­ний, заблуж­де­ний не рас­се­ет, – раз­ве что на корот­кое время зай­мет тебя новиз­ной, как маль­чи­ка, кото­рый дивит­ся невидан­но­му. В осталь­ном же езда толь­ко усиливает непо­сто­ян­ство духа, когда он нездо­ров, дела­ет его еще лег­ко­мыс­ленней и бес­по­кой­ней. Те, кто жад­но стре­мил­ся в иные места, покида­ют их еще более жад­но, пере­ле­та­ют как пти­цы, уезжают быст­рее, чем при­еха­ли".

Другие защищают Марию Захарову: по их мнению, она вполне обоснованно критикует россиян за недостаточную финансовую грамотность и предусмотрительность.

Александр Коляндр

Призывать к финансовой ответственности – вещь неблагодарная, но полезная. Я тоже не понимаю, как можно ехать отдыхать [за границу] (или даже не [за границу]) на заемные средства, не имея четкого плана погашения долга. Пожалуй, про ипотеку притянуто за уши – ипотека длинный, дешевый долг, и если все стабильно, то и оплачивается легко – я, пока была ипотека, вполне себе ездил по миру. нет денег – сиди дома, повторю я за ней.

Разговоры, что дома сидеть дороже, чем, например, в Италии или, там, Индонезии, мне принять сложно, потому что там еще есть и куча всяких рисков, поднимающих цену.

Впрочем, мне непонятна и покупка айфона в кредит, и покупка в кредит новой машины при нулевом уровне сбережения и нулевом пенсионном плане.

Я не не понимаю, как можно покупать дорогие наряды на последнее вместо откладывания в подушку безопасности, как можно жить без медицинской страховки, хоть какого-то пенсионного плана и, главное, совершенно не беспокоиться по этому поводу.

Однако короткий горизонт планирования и отсутствие накоплений у россиян – в том числе результат политики государства, указывают другие комментаторы.

Наталия Голышева

Будущего, как известно, нет. Вклады обесцениваются, страховки обнуляются, пенсионные планы замораживаются, уходит время, когда можно носить красивые платья, путешествовать и радовать близких. Что касается финансового планирования, некоторые копили-копили на старость и под конец Союза все превратилось в пшик. Мы же все это помним, правда?

Надежда Баги

Вы не понимаете, потому что не были на месте этих людей. Безрадостная жизнь (конечно, по их субъективным ощущениям), которая оттеняется очень доступной благодаря сети демонстрацией возможностей. Пока люди не насытились впечатлениями от владения чем-то или посещения чего-то, они жаждут этого так, что противится нет сил. И нет мотива этого делать. Ради чего? Стабильности? Уверенности в чем-то. Для них этот вопрос не стоит. Они в перманентной неуверенности в завтрашнем дней. И этот смартфон ребенку и себе в кредит, и кредит на машину при голом заде, и путешествие. Это все – отдушины. Без которых жизнь кажется прозябание. А вот после уже можно ценить комфорт, стать рачительнее и расчетливее.

Есть и мнение, что Мария Захарова выходит за пределы своих обязанностей, поучая россиян вместо того, чтобы заниматься их вызволением из сложных ситуаций за границей.

Мария Соловьева

Слушала примерно две трети того самого интервью Зыгарю. Там были сильно покоробившие меня моменты, но сейчас не о них. Вот вообще, в принципе говоря: это что, задача Захаровой читать нам нотации и учить финансовой грамотности? Я думала, её задача – объяснять нам, что МИД предпринял для вывоза сограждан, что НЕ предпринял и почему, приносить извинения. Вот конкретно в нынешней ситуации – задача МИДовки оправдываться и краснеть, краснеть и оправдываться. Но нет! Фактически читает нотации. Да, и интервьюер был очень посредственный, острых вопросов почти не задавал – так, чуток лишь подколол, а в целом междусобойчик дамы просто приятной и джентльмена приятного во всех отношениях. Двойка всем.

Большому количеству комментаторов в рассуждениях Захаровой послышались ноты ностальгии по прошлому, когда путешествия могли себе позволить только представители советской номенклатуры.

Александр Фельдман

Говорящая Мари со Смоленско-Сенной вангует нам рестайлинг элитарного туризма. Как в старые добрые довоенные времена, когда за рубеж ездила в основном #тилихенция без всякой там ипотеки. Фёдоры михалычи, горькие, тургеневы, вот это всё. А плебс сидел на афедронах ровно и дальше ближней распивочной или церквы и не думал никуда. А зачем ему?

Петр Мультатули

Ни один русский аристократ никогда бы не сказал даже близко ничего подобного

Илья Вайцман

Суть спича мадам М.Захаровой про иностранный туризм – это злобный вой ущемленной в своей "избранности" и "исключительности" пресловутой "советской элиты" – партийных вождей и их обслуги (вся т.н. "номенклатура"), которые существовали и жрали в три горла в режиме противозаконного обогащения (тотального воровства), т.н. "связей" и прочей преступной мерзости.

Она, собственно (да и не только она), мечтает об официальном возвращении к режиму господства паразитического класса номенклатуры, и более ни-че-го. Чтобы "имеющая право" нежить снова "могла себе позволить" то, что с наслаждением от своей власти запрещает остальным – и с презрением плевать на тех, за чей счет реализует "своё право".

"Иметь много кэцэ и плевать другим на голову" – других целей в жизни у "номенклатурных работников" нет, не было и быть не может по самой сути класса номенклатуры. Генетика такая.

Раскритиковал Захарову на своем ютьюб-канале и Алексей Навальный.

Вслед за этим Навальный вызвал Захарову на публичные дебаты:

...ваши заявления в интервью Зыгарю были настолько отвратительны, что я с удовольствием поговорю с вами об этом лично.

Вы позорите и страну, и МИД.

Поэтому хоть завтра.

Хотите – по зуму на нашем канале.

Хотите – в вашем инстаграме.

Хотите – в моем инстаграме.

Хотите – с ведущим.

Хотите – без.

Говорить правду мне легко и приятно.

Ко всеобщему удивлению, пресс-секретарь МИД согласилась, и стороны перешли к обсуждению регламента.

Любовь Соболь

После публичного согласия Навального на дебаты с официальным представителем МИД Марией Захаровой со мной как с главой канала «Навальный LIVE» связалась Захарова обсудить технические детали и регламент.

Обсудили, обе стороны пришли к согласию по следующему.

Дебаты Захаровой и Навального состоятся 1 мая в 17:00, пройдут на канале «Навальный LIVE».

Чтобы никто не переговаривал по времени и у каждого была возможность выступить и сказать свою позицию, модерировать дебаты будет журналист Алексей Пивоваров.

Мария Захарова ответила критикам и в фейсбуке:

МБХ-медиа написали: «Мария Захарова считает, что застрявшие за границей туристы виноваты в этом сами, а путешествия должны быть доступны только богатым».

Класс! Это уже заоблачный уровень фейка. То ли бездари работают , то ли в принципе нет никаких моральных принципов – потеряли в пылу информационной борьбы. И вот уже сотни подкормышей начали своё любимое занятие – фейкометание, на разный лад и вкус. <...>

Мы всегда предупреждали и предостерегали от безответственного отношения к планированиям зарубежных поездок. Это факт! Поездки заграницу – это не только новые эмоции и смена обстановки, но форс-мажорные обстоятельства, к которым нужны быть заранее готовым. Надо об этом говорить? Да. Почему? Сложно в это поверить, но за последнюю недели мы начали получать вопросы: А КОГДА И КУДА МОЖНО ПОЕХАТЬ ЭТИМ ЛЕТОМ ЗАГРАНИЦУ ОТДОХНУТЬ?

В посте Захарова приводит цитаты из своих интервью другим медиа, в которых она утверждает, что не называла застрявших за границей людей безответственными, и в помощи им никто не отказывал.

«Я не приемлю слов относительно того, «а что это они все уехали, зачем они там оказались, это все люди безответственные». Интервью RTVI

«Две вещи, которые я не принимаю. Первое: «а зачем они туда все поехали?» и второе, что «Россия своим не помогает». Не принимаю вообще. Зачем поехали? Все по-разному поехали. И оказались все по-разному. У одной концерт был, вторые работали полгода уже там, третьи учились (кстати говоря, очень много студентов), кто-то лечился, кто-то лечил». Интервью Владимиру Соловьеву

«Я прошу всех перестать делить друг друга на тех, кто там, и тех, кто здесь. Я хочу, чтобы все поняли, что у нас один единственный враг – это вирусная инфекция. Не мы друг другу все враги. А мы должны сплотиться и оставить все наши разногласия на потом. Мы потом будем опять спорить, мы потом будем опять выяснить, кто прав, а кто виноват. Но сегодня у нас одна угроза, один вызов. Мне кажется, что это очень-очень важный тезис, которым нужно всем сегодня руководствоваться». Интервью «Дождю»

«Я прекрасно понимаю, что такое копить, купить заранее тур, откладывать. Я с уважением отношусь к людям, которые заранее это планируют для того, чтобы минимизировать свой ущерб. Но! Существуют моменты, когда ты должен понимать, первое, что ты ответственен не только за себя, но и за свою семью, ты ответственен, в том числе, за людей, которые будут потом заниматься твоими проблемами. А второе ещё – здравый смысл. Просто здравый смысл. Нужно это тоже понимать. И со многими мы говорим, как-то, мне кажется, удаётся убедить, что не надо сейчас ехать в Италию». Интервью «Говорит Москва»

«Я не принимаю две вещи. Первое – что вы, сказали психологию или идеологию многих: «Родина бросила», точно так же я не принимаю разговоры: «Зачем сюда везти?» ... И везти надо, и родина не бросила». Интервью «Эхо Москвы»

Состоятся ли публичные дебаты Захаровой и Навального, пока неизвестно: стороны никак не договорятся об условиях. Модератор уже заявил, что принимать в них участия не будет.

Алексей Пивоваров

В объявленном ранее формате дебаты Захарова-Навальный не состоятся.



Утром между сторонами возникли разногласия о необходимости модерации, и поскольку договориться им не удалось, я как приглашенная сторона, выхожу из этой истории и больше в ней никак не участвую.

Мария Захарова обвинила Навального в трусости:

Прямо Навальный не захотел. Ни по телефону разговаривать. Общалась через Соболь. Ни в эфире. Сказали, что говорить будем только через модератора. Предложили Пивоварова.

Условия начали выставлять: об этом говорить можно, об этом не говорить. Время начали выставлять: 2 минуты на то, 2 минуты на это.

Трус ты, Навальный, конченый. Даже на битву с женщиной мужика тянешь.

Навальный в ответ утверждает, что готов и на дебаты без модератора.