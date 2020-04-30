Из-за карантинов без средств могут оказаться более 1,5 млрд человек

Если большинство стран продлят национальные карантины из-за коронавируса, то без средств к существованию останутся более полутора миллиардов человек – это половина всех рабочих рук в мире. Об этом говорится в специальном докладе Международной организация труда (МОТ).

В основном речь идет о людях, трудящихся в теневых и неформальных секторах экономики, утверждается в документе. Однако около 300 миллионов человек, имеющих официальную легальную работу, также рискуют оказаться безработными.

По оценкам МОТ, во всем мире с проблемами столкнулись уже более 436 миллионов компаний. Это 232 миллиона торговых фирм, 111 миллионов предприятий обрабатывающей промышленности, 51 миллион компаний сферы обслуживания (ресторанный или гостиничный бизнес) и 42 миллиона агентств и фирм, связанных с покупкой и продажей недвижимости.

По оценке главы Счётной палаты Алексея Кудрина, в России к концу года число безработных может вырасти до 8 миллионов человек – с двух с половиной миллионов. Он считает, что меры поддержки населения в России должны быть более активными, чем это происходит сейчас.

В США за месяц, прошедший с начала эпидемии, за пособиями по безработице обратились более 20 миллионов человек – это рекорд.