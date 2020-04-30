Мария Захарова и Алексей Навальный запланировали онлайн-дебаты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вызвала оппозиционера Алексея Навального на дебаты после его резкой критики в свой адрес. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке. Захарова задала вопрос о готовности политика к разговору и предположила, что он струсит.

Ранее Навальный раскритиковал Захарову после её интервью журналисту Михаил Зыгарю. Дипломат тогда сказала, что в последние годы авиаперелеты стали настолько доступными для огромного количества людей, что "это больше не могло существовать в том виде, в котором существовало многие годы". По словам Захаровой, "зарубежная поездка – это очень рисковое предприятие", которое "раньше это было доступно определенному классу людей и туристу" с соответствующими возможностями.

Навальный заявил, что готов к дебатам с Захаровой.

"Ваши заявления (…) были настолько отвратительны, что я с удовольствием поговорю с вами об этом лично. Вы позорите и страну, и МИД. Поэтому хоть завтра", — написал оппозиционер.

"Отлично! Вот и поговорим завтра (1 мая - прим. РС). Площадку обсудим в личке", - ответила представитель МИД.

О точном времени дискуссии Захаровой и Навального пока не сообщается.