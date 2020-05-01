Трамп ужесточает риторику в адрес Китая, Белый дом готовит меры

Администрация Дональда Трампа разрабатывает список возможных мер, которые могут быть введены против Китая, а сам президент США ужесточил риторику в отношении Пекина из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщают Reuters и "Голос Америки".

Во время общения с журналистами в Белом доме в четверг Трамп заявил, что он видел доказательства того, что утечка вируса могла произойти из вирусологической лаборатории в китайском городе Ухань.

Именно в этом городе в конце прошлого года началась вспышка инфекции, которая впоследствии распространилась по всему миру.

Трамп сказал журналистам, что не может рассказать им подробности. "Мне не позволено говорить об этом", – сказал президент.

Другие представители властей США высказываются гораздо более осторожно. Представители спецслужб неоднократно заявляли об отсутствии доказательств искусственного происхождения вируса. Госсекретарь Майк Помпео в четверг заявил, что он "не знает" ответов на вопросы о происхождении вируса.

Большинство экспертов, как и Всемирная организация здравоохранения, придерживается мнения о естественном происхождении вируса и о том, что он передался человеку от дикого животного.

Версия об утечке из лаборатории появлялась ранее в американских СМИ, в частности Fox News. Речь, по их версии, не идёт о сознательном распространении вируса, а именно о случайном заражении работника лаборатории. В самой лаборатории это категорически отвергают.

Трамп накануне заявил о возможности того, что Китай либо не остановил вовремя первоначальную вспышку коронавируса, либо позволил вирусу распространиться.

По данным источников Reuters, меры против Китая, которые обсуждают в администрации, – санкции, новый раунд пошлин или других торговых ограничений и возможная отмена иммунитета, которым обладают государства от подачи гражданских исков (то есть американцы смогут подавать на Китай в суд в связи с эпидемией). Washington Post писала, что меры могут включать в себя отмену части американских долговых обязательств, приобретенных ранее Пекином, однако это в Белом доме категорически отвергли.