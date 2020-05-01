Сбитый лётчик. 60 лет громкой шпионской истории холодной войны

60 лет назад, 1 мая 1960 года, советские войска ПВО сбили в районе Свердловска американский разведывательный самолет U-2, совершавший полет на большой высоте над территорией СССР для фотосъемки секретных объектов.

Американский летчик Фрэнсис Гэри Пауэрс катапультировался, был арестован и после публичного судебного процесса приговорен к 10 годам тюрьмы.

Спустя полтора года, в 1962 году, Пауэрса обменяли на находившегося в заключении в США советского разведчика Рудольфа Абеля. Обмен проводился на мосту в Берлине и стал одним из символов холодной войны.

С тех пор США более не использовали самолеты-шпионы U-2 для полетов над СССР. С 1961 года для фотографирования стали использоваться космические спутники.