Сбитый лётчик. 60 лет громкой шпионской истории холодной войны

60 лет назад, 1 мая 1960 года, советские войска ПВО сбили в районе Свердловска американский разведывательный самолет U-2, совершавший полет на большой высоте над территорией СССР для фотосъемки секретных объектов.
Американский летчик Фрэнсис Гэри Пауэрс катапультировался, был арестован и после публичного судебного процесса приговорен к 10 годам тюрьмы.
Спустя полтора года, в 1962 году, Пауэрса обменяли на находившегося в заключении в США советского разведчика Рудольфа Абеля. Обмен проводился на мосту в Берлине и стал одним из символов холодной войны.
С тех пор США более не использовали самолеты-шпионы U-2 для полетов над СССР. С 1961 года для фотографирования стали использоваться космические спутники.
Целью Пауэрса было сфотографировать секретные советские военные объекты, включая космодромы на Байконуре и в Плесецке. Он вылетел 1 мая с военной базы на севере Пакистана и должен был приземлиться в Норвегии. Самолет был сбит ракетой "земля-воздух", когда пролетел "Маяк", завод по производству плутониевых материалов под Челябинском.
Поначалу США пытались отрицать, что самолет Пауэрса выполнял разведывательную миссию. Аэрокосмическое агентство НАСА выпустило заявление, что U-2 проводил метеорологические исследования и сбился с курса после того, как пилот сообщил о неполадках в системе воздухоснабжения. Прессе даже представили самолет U-2 с эмблемами НАСА и фиктивным серийным номером – в исследовательском центре агентства на авиабазе "Эдвардс".
Самолет Пауэрса был сбит за две недели до встречи западных лидеров – президента США Дуайта Эйзенхауэра, президента Франции Шарля де Голля и британского премьера Харольда Макмиллана с главой СССР Никитой Хрущевым. На пресс-конференции 18 мая Хрущев, потрясая кулаком, потребовал извинений от Соединенных Штатов. Переговоры были сорваны, и это привело к усилению напряженности в холодной войне.
Три месяца спустя, в августе 1960 года, Пауэрс предстал перед Военной коллегией Верховного суда СССР, как сотрудник Центрального разведывательного управления США.
Процесс сопровождался показательной идеологической кампанией. В московском парке Горького была устроена выставка, как заявили советские власти, обломков сбитого самолета U-2. Пауэрса заставили осмотреть их.
На той же выставке в парке Горького советской публике были представлены фотографии Пауэрса.
Посмотреть на обломки прибыл и Никита Хрущев.
Судебный процесс прошёл в Колонном зале Дома союзов в Москве при большом стечении народа.
Советские люди собирались у здания, находившегося в оцеплении милиции.
На судебный процесс приехала жена Пауэрса Барбара вместе со своей матерью и адвокатом Александром Паркером.
Судьи и подсудимый располагались на сцене Колонного зала – перед рядами с публикой.
Прямо перед ограждением скамьи подсудимых, на которой находился Пауэрс, сидел его защитник Михаил Гринёв.
В центре сидели судьи, трое высокопоставленных советских офицеров. Перед ними на стендах были выставлены свидетельства, изъятые, по словам представителей обвинения, со сбитого самолета Пауэрса.
Выставленные предметы сопровождались разъясняющими надписями на табличках.
Во время судебного процесса были представлены также шлем Пауэрса, летный комбинезон, парашют – как доказательства того, что он американский шпион.
20 августа суд зачитал приговор Пауэрсу. Он был признан виновным и осужден на 10 лет заключения – три года в тюрьме и остаток в трудовых лагерях.
Но Пауэрс не сидел десять лет в советской тюрьме. США и СССР договорились, и в этом огромную роль сыграл американский адвокат Джеймс Донован (в центре). Было достигнуто соглашение об обмене Пауэрса на находившегося в заключении в США советского разведчика Рудольфа Абеля.
Абель (в центре) был арестован в августе 1957 года и затем осужден как советский шпион. Абель девять лет жил в районе Бруклин в Нью-Йорке под видом художника и фотографа.
10 февраля 1962 года Абеля тайно обменяли на Пауэрса на мосту Глинике, соединяющем один из западноберлинских районов с Потсдамом. Во времена холодной войны это был мост между Западом и Востоком. Обмен вдохновил режиссёра Стивена Спилберга на съемки вышедшего в 2015 году фильма "Шпионский мост". Сцена обмена на безымянном мосту есть и в советском фильме "Мертвый сезон".
На следующий день Пауэрс уже был в Соединенных Штатах, в Вашингтоне.
Он дал показания на слушаниях в комитете по вооруженным силам Сената США.
С 1962 по 1970 год Пауэрс работал тест-пилотом в компании "Локхид". Затем он перешел на другую работу – пилотом вертолета, сообщавшем о дорожном трафике для одной из новостных компаний в Лос-Анджелесе.
Пауэрс и его оператор погибли в катастрофе вертолета 1 августа 1977 года, рассказывая о лесных пожарах.
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