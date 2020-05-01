Умер вице-премьер аннексированного Крыма Павел Королев

В аннексированном Россией Крыму в пятницу умер вице-премьер республики Павел Королев. Ему было 60 лет. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на заседании штаба по предупреждению распространения коронавируса, пишет Крым.Реалии.

Причина смерти не сообщается. Аксенов назвал Королева "системным человеком приехавшим из столицы".

Королев был назначен на пост заместителя председателя правительства Крыма в декабре 2016 года. В ноябре 2019 года его переназначили на эту должность. Ранее Королев занимал должность заместителя министра экономического развития России.

Россия аннексировала Крым в 2014-м. Москва апеллировала к итогам проведённого в республике референдума, законность которого не признали Украина и большинство стран мира. Из-за аннексии полуострова США и Евросоюз ввели в отношении Москвы и ряда российских и крымских официальных лиц санкции. Российские власти называют присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости".